“Uma maçã por dia mantém o médico longe”, mas isso é verdade? Aí vem a resposta

Comer uma maçã por dia para “manter o médico longe” é algo que nunca sai de moda, mas qual é a verdade?

Entre as muitas dicas publicadas por especialistas para se manter saudável, a mais óbvia é comer frutas e vegetais com frequência. Porém, comer uma maçã todos os dias é diferente, pois é uma regra muito rígida. Como sabemos, “modismos” ou “dietas radicais” muitas vezes não são totalmente saudáveis.

Claro, devemos descobrir se o provérbio também é um fato “científico” Entenda bem as propriedades benéficas da maçã e das deliciosas frutas que encontramos o ano todo Mesmo a preços baratos, mas avalie também se há algum ‘contra’.

Porque uma maçã por dia é (provavelmente) muito boa e veremos nosso médico de família com menos frequência

Existem muitos tipos de maçãs e certamente conseguem satisfazer os gostos e expectativas de todos. O que o torna tão especial e benéfico é, sem dúvida, a presença de muitas vitaminas e fibras.

Acima de tudo, a fibra desempenha um papel crucial na saúde, porque protege e mantém a saúde intestinal No caso de uma dieta para emagrecer, é absolutamente indicada. Obviamente, a vitamina C nas maçãs é benéfica para fortalecer o sistema imunológico.

Além disso, muitos estudos revelaram outros benefícios ao organismo decorrentes do consumo diário de maçãs. Por exemplo Comê-lo diariamente parece ajudar a reduzir os níveis de colesterol “ruim”. Isto se deve à presença de quercetina nas maçãs E fibra. Portanto, diminuir o colesterol também permite uma melhor saúde cardiovascular.

Voltar às dietas para perder peso Uma maçã fornece fibra, mas também proporciona uma ótima sensação de saciedadeÉ um fator essencial na capacidade de “resistir” à tentação. Mesmo de acordo com alguns especialistas, se você comer uma maçã inteira antes das refeições, você reduz significativamente a ingestão de calorias.

Passando aos “contras”, devemos dizer que as maçãs só trazem benefícios se forem provenientes de culturas saudáveis. O que significa que grande parte das frutas que hoje compramos, infelizmente, no mercado contém vestígios de pesticidas, que claramente não fazem bem à saúde, mesmo que estejam dentro dos limites legais. O ideal seria ter uma macieira no jardim ou comprar a fruta em uma loja de produtos orgânicos. Ou, em qualquer caso, temos a certeza de que adopta uma agricultura que não é prejudicial ao homem.

Concluindo, comer maçãs todos os dias pode reduzir o risco de doenças, desde doenças sazonais até doenças mais graves. É claro que não estamos perante uma regra universal, até porque cada pessoa tem o seu equilíbrio e estado de saúde únicos. E único.