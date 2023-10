“Vou propor a proibição da aquisição de empregos.”

Na Comissão da Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu (Todos três) aparece um Relatórios Sobre a Ciências E sua liberdade.

De uma pandemia Doença do coronavírus Voltamos várias vezes a falar de ciência, principalmente depois da polêmica em torno da vacina que deveria parar a infecção. A partir daquele momento, a ciência estava na boca de todos: como utilizá-la, por que e quais limites deveria ter.

Ele é membro do Parlamento Europeu pelo Partido Popular Europeu Christian Ahler O que sugere a revisão da pesquisa científica.

Um relatório dedicado à liberdade e à eliminação dos limites considerados um obstáculo.

No entanto, ainda faltam alguns esclarecimentos importantes, disse. Francesca DonatoMEP para não membros do Parlamento Europeu.

“Completamente ausente do relatório – Donato explica – Qualquer menção a outros requisitos indispensáveis ​​e à importância que a investigação científica deve ter, De integridade E IndependênciaO relator refere-se diversas vezes à Declaração de Bona.

Mas é precisamente isto que o relatório de Eller promove, e não o seu próprio, a razão pela qual estes defeitos deveriam existir.

“Proteja a integridade da pesquisa responsável e os limites éticos“Este, como explica Donato, é um princípio fundamental na declaração apresentada pelo eurodeputado alemão.

No entanto, Donato defende que algumas “limitações” devem ser mantidas: por exemplo, a liberdade em relação a interesses políticos. Aqui o limite está na proibição.”é isso – Ciências – Torna-se uma ferramenta utilizável Finalidades prejudiciais Para a sociedade ou indivíduos“.

“A independência da investigação científica significa proteger os investigadores das retaliações e da censura a que possam estar expostos pelas próprias instituições académicas, pelas instituições políticas ou pelos meios de comunicação social, devido a estudos, conclusões e planos que se desviem daquilo que é reconhecido ou escolhido como verdade científica em uma determinada sociedade. Um momento e contexto particulares“.

Do ponto de vista ético, Donato ataca a pesquisa”Aquisição de emprego“:”Finalizado Sob confidencialidade em laboratórios A segurança, para fins militares, consiste em modificar patógenos como vírus ou bactérias para torná-los mais agressivos e mortais.

É claro que este tipo de investigação não pode produzir quaisquer resultados úteis para a humanidade ou para qualquer indivíduo.

Além disso, acarreta um risco gravíssimo de contaminação tanto para os pesquisadores que o realizam quanto para o meio ambiente em caso de vazamento do laboratório.“Basta lembrar a hipótese contrária na época da epidemia sobre a fuga da Covid do laboratório Wuhan. A hipótese foi confirmada pelo New York Post há pouco tempo.

O apelo do Parlamento Europeu não pretende ser apenas um lembrete, mas uma promessa de intervenção: “Fiz as minhas alterações ao texto proposto pelo membro alemão da Sociedade de Investigação Científica, inserindo parágrafos para proteger a integridade e a independência da investigação científica e acrescentando o seguinte: Proibição absoluta Procurando ganhos de tipo de trabalho. Veremos como outros colegas intervêm“.