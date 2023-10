A ciência revela os segredos desta maravilha geológica

Imagens partilhadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) revelam a incrível estrutura da formação geológica da Mauritânia.

Hélder Lopez Meteorito de Portugal 22/10/2023 13h09 6 minutos

em MauritâniaNo meio do Deserto do Saara, localizado AUma enorme maravilha geológica conhecida como Olho do Deserto. Essa estrutura circular com 40 quilômetros de diâmetro é um verdadeiro espetáculo da natureza e pode ser facilmente vista do espaço. Os astronautas em missões espaciais admiram esta formação geológica há décadas, e a sua origem tem sido objecto de intenso debate e investigação.

Em busca de pistas sobre a origem complexa do Olho do Saara

Ao contrário de muitas teorias que sugeriam que o Olho do Deserto foi o resultado do impacto de um meteorito, alguns investigadores acreditam recentemente que a sua formação é muito mais complexa e fascinante.

Estrutura de palhetas circulares, Como é oficialmente conhecido, está localizado em A parte noroeste da Bacia de Taoudeni, Nas terras altas centrais da Mauritânia, Adrar.

Qual é a estranha forma semicircular encontrada na Baía de Hudson, Canadá? O segredo do arco Nastabuka

Ela se destaca na cena porque é uma Uma depressão ligeiramente oval, cercada por cristas concêntricas de rochas que datam da era Proterozóica para Paleolítico Inferior. Esta estrutura é única, pois é caracterizada por camadas de rochas quartzíticas de alta resistência, que formam afloramentos, enquanto os vales entre elas são compostos por rochas menos resistentes.

Este é um portal interdimensional criado por @ Dr. Estranho? Na verdade não, é o Templo Rishat na Mauritânia! Uma estrutura circular de 40 quilómetros de diâmetro, que se assemelha aproximadamente a um fóssil de amonite, é mais fácil de detectar a partir do espaço do que na Terra. Mas qual é a razão para isso? Os pesquisadores sugerem que sim pic.twitter.com/IZU8lQawyP — Observação da Terra da Agência Espacial Europeia (ESA_EO) 17 de outubro de 2023

O Olho do Deserto é na verdade o resultado de Uma cúpula de rocha derretida sobe Assim que chegou à superfície, foi esculpido ao longo de milhões de anosAção erosiva do vento e da água. Ao contrário da teoria anterior do impacto de meteoritos, investigações geológicas recentes indicam que esta formação é proveniente de Origem e intrusividade do magma.

Os restos de Pontos, as placas tectônicas em extinção cujos vestígios são procurados há décadas, foram encontrados

Também consiste em um Uma plataforma de calcário dolomítico coberta por quilômetros com uma enorme camada de sílica, que por sua vez estão sujeitos a intrusões de pequenos anéis basálticos e rochas vulcânicas alcalinas. Apesar de tudo, a origem do Ain al-Sahara ainda fascina os cientistas, transformando-o num mistério geológico que desafia as teorias tradicionais.

O mistério geológico do espaço também surpreende e desafia pesquisadores

A pesquisa sobre as origens de Ain al-Sahara remonta à década de 1950Quando foi identificado pela primeira vez em fotografias aéreas. Desde então, estudiosos de diversas áreas, no entanto Os geólogos, em particular, dedicaram-se a desvendar os segredos desta estrutura.. Em pesquisas de campo recentes, nas quais participaram equipes multidisciplinares das áreas de geologia e geofísica, Origem magmática e intrusiva são confirmadas. A estrutura do anel Rishat, antes considerada uma cratera de impacto de meteorito, é agora vista como uma superposição de várias rochas ígneas, incluindo diques de anel gabroico ligados a um grande corpo rochoso intrusivo.

Uma das características mais notáveis ​​de Ain Al Sahara é a forma como é moldado A aparência muda dependendo do ângulo de visão. Quando visto do espaço, parece um alvo gigante, por vezes comparado a um disco voador de 40 quilómetros de largura. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional destacaram a vitalidade desta formação na paisagem desértica.

Uma fascinante ‘vista da rua’ geológica para viajar pela história geológica das Dolomitas

mas, A vista ao nível do solo é muito menos impressionanteO que muitas vezes indica falta de reconhecimento da estrutura. A explicação para esse fenômeno vem do fato de que, Ao nível do solo, Ain Al Sahara perde a sua aparência distinta. A estrutura geológica não é facilmente vista em altitudes mais baixas e pode misturar-se com o terreno circundante.

Para os mauritanos, visitar Ain Sahara implica uma aventura no deserto que poucos turistas gostariam de empreender. Poucas pessoas têm o privilégio de mergulhar na grandiosidade desta formação geológica por causa dela Localização inóspitaembora o caminho possa ser de grande riqueza.

Além disso, a cidade vizinha de Ouaddan é um local histórico que testemunha esta O rico património cultural e comercial da região. Faz parte de um Patrimônio Mundial da UNESCO Remonta à época em que a Mauritânia desempenhava um papel central no comércio transsaariano de sal. Hoje, cidades como Ouadane e Chinguetti abrigam antigos monumentos e bibliotecas que contam a história de uma época em que o mundo islâmico foi pioneiro nos campos da ciência e da tecnologia.