Estudantes falam sobre a ciência da arte em toda a Itália

Estudantes falam sobre ciência na arte, em toda a Itália – bolsas de estudo para 24 alunos –

Alunos do segundo, terceiro e quarto ano das escolas secundárias são convidados a se inscrever na edição 2022-2024 do Projeto Arte e Ciência Trans-Itália, que desde a primeira edição de 2016 traz pesquisas científicas para as escolas e já envolveu mais de 10.000 jovens de toda a Itália.

O projeto Art & Science Across Italy, organizado pelo Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) em colaboração com o CERN, visa envolver meninas e meninos no mundo da pesquisa científica, reunindo as linguagens da ciência e as linguagens da arte e atendendo a diferentes atitudes e interesses individuais.

O projeto desenvolve-se ao longo de dois anos letivos e inclui três fases: A primeira fase é uma fase de formação em que são organizados seminários, workshops e visitas a museus e laboratórios. A segunda etapa envolve a confecção de obras de arte inspiradas nos temas científicos abordados nas aulas; Por fim, as obras criadas e premiadas são exibidas em exposições regionais e as mais importantes são reunidas na Galeria Nacional, evento final de cada edição.

Na Galeria Nacional, um júri de especialistas define um ranking e os oito grupos vencedores (24 alunos) recebem uma bolsa, criada graças à contribuição da Rádio Kiss Kiss, que também é parceira de mídia do projeto, para participar do Masters . Sobre a relação entre arte e ciência no CERN em Genebra e/ou nos laboratórios do INFN na Itália. As reuniões e exposições da fase de formação são organizadas localmente a nível regional pelos departamentos do INFN e universidades de referência. Em particular, as subsidiárias de Bari, Biella, Bolonha, Cagliari, Ferrara, Florença, Frascati, Gênova, L’Aquila, Lecce, Matera, Milão, Nápoles, Pádua, Perugia, Pisa, Potenza e Roma estão comprometidas com a edição 2022-2024 . , Turim, Trieste e Veneza.

Todas as escolas italianas podem se inscrever até o final de outubro através do portal https://artandscience.infn.it/area-referenti/ Ao escolher uma das cidades de referência.

Começará no final de novembro de 2022 com uma série de quatro webinars em nível nacional que iniciarão muitas atividades locais em escolas, laboratórios INFN e universidades envolvidas. Seminários, visitas a museus e laboratórios de ciências, encontros com cientistas e artistas, exibição de documentários e outras atividades decorrerão entre dezembro de 2022 e maio de 2023, abrindo a fase criativa do projeto durante a qual os alunos se dividem. Em grupos, eles trabalharão em seu trabalho para contar a ciência.

Começará no final de novembro de 2022 com uma série de quatro webinars em nível nacional que iniciarão muitas atividades locais em escolas, laboratórios INFN e universidades envolvidas. Seminários, visitas a museus e laboratórios de ciências, encontros com cientistas e artistas, exibição de documentários e outras atividades decorrerão entre dezembro de 2022 e maio de 2023, abrindo a fase criativa do projeto durante a qual os alunos se dividem. Em grupos, eles trabalharão em seu trabalho para contar a ciência.

A partir deste ano, a Radio Kiss Kiss é a rádio oficial do projeto Art & Science Across Italy. Sempre interessada no mundo dos jovens, a rádio acompanhará e apoiará a trajetória completa dos alunos em todas as etapas da seleção por meio de entrevistas e vagas cedidas e contribuirá para a criação de 24 bolsas para os vencedores participarem do programa de mestrado do CERN Laboratórios de Genebra e/ou INFN na Itália. (RL)