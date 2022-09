Tudo o que você precisa saber sobre a gripe australiana

Os primeiros casos de gripe australiana foram identificados no Hospital Infantil Bambino Gesu, pelo que a campanha de vacinação terá início a partir de outubro. Mas o que é isso? Há algo para se preocupar?

lado de dentroHospital Infantil Bambino Gesu Roma está isolada primeiros casos do chamado influência australiana. Afetado 16 crianças Quem nos últimos três meses foi ao pronto-socorro de um hospital após ser descoberto Problemas respiratórios. A primeira data do final de junho. localizar vírus H3N2responsável pela gripe, pesquisadoresÁrea de Diagnóstico de Microbiologia e Imunologia do mesmo hospital. Para combater a infecção e aliviar os sintomas, a partir de O primeiro de outubroNa Itália será possível Recebendo a vacina da gripe Também equipado com Cobertura contra este patógeno infeccioso.

Como foram identificados os primeiros casos de gripe australiana?

Foi no final de junho, quando ele estava na sala de emergência doHospital Bambino Gesu em Roma uma primeiro paciente de afeto Vírus da gripe australiana. Até agora, o número de crianças que se apresentaram ao pronto-socorro, apresentando quase os mesmos sintomas, ou críticos para o sistema respiratório, aumentou 16. Para conhecer a patologia que foi Pesquisadores na área de microbiologia e imunologia diagnóstica Do hospital após cautela Análise Tem como objetivo estudar a aparência molecular de patógenos presentes no organismo de crianças infectadas. em todos eles vírus H3N2está entre os principais gestores deinfluência australiana.

O trabalho de análise que permitiu a identificação do patógeno foi explicado com mais detalhes por Professor Carlos Federico Berno, chefe do departamento de microbiologia e imunodiagnóstico do hospital romeno, que descreveu o processo como “um exame laboratorial que nos permite descobrir suas propriedades e entender se é um patógeno desconhecido ou já conhecido”. Definição do pino Vírus H3N2 ‘tipo relativamente comum que se espalhou ao longo dos anos’ Em seguida, selecione-o Onda de infecçãoque partiu há cerca de 6 meses do hemisfério sul, incluindo a Austrália, Espera-se também que seja intensivo na ItáliaQue o vírus já atingiu desde o início do verão.”

sintomas da gripe australiana

Quanto aos sintomas, a gripe australiana não é particularmente diferente das outras e consiste principalmente em: Febre, fadiga, distúrbios digestivos, problemas respiratórios, dores ósseas e musculares. No entanto, como o arquivo Professor Alberto VillaniDiretor de Emergência, Internações e Pediatria Geral do Menino Jesus “Em pessoas de risco e no caso de comorbidades, a doença pode ter efeitos mais graves.”

Médicos alertam sobre a importância da vacinação

Daí a importância ser vacinado. O professor é sempre aquele que recomenda calorosamente.”Vacinar todas as crianças, especialmente as vulneráveis, a partir dos 6 meses de idade contra a gripe‘, enfatizando o fato de que ‘ A vacina é uma ferramenta segura Para protegê-los e proteger aqueles em maior risco da unidade familiar.”

dentro Itáliao primeiro Doses de vacinas serão dadas a partir de 1º de outubro. Esta será uma versão atualizada do Vacina da gripe Capaz de prevenir infecção, contraste e possível neutralizar A sobreposição entre a influência australiana e o Covid, que geralmente aumentam em números a partir do outono. É sempre Sr. Villani para explicá-lo”A dupla vacinação, contra a gripe e contra a Covid, é particularmente importante e adequada para todas as populações mais vulneráveis.”Por fim, repita “As vacinas não apenas nos protegem das formas graves da doença, mas também e principalmente dos riscos de desfechos fatais, que infelizmente não podem ser descartados”.