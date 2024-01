Alerta FIDEZ: “Enzimas pancreáticas não podem ser encontradas”

éComprometidos conjuntamente com a questão da saúde pública, Fedez Ele soou um novo alarme nas redes sociais. O problema desta vez está relacionado à escassez Um medicamento essencial para pacientes que sofrem de doenças pancreáticas. O medicamento (chamado Creon ou Cronib) não está disponível há vários meses, mas nas últimas semanas os relatos de pacientes aumentaram.

FDase e a necessidade de enzimas pancreáticas

Ao contrário de muitos medicamentos que também contêm um medicamento genérico, este não é o caso deste medicamento específico. Portanto, não há alternativas para os pacientes. “Seja eu cirurgia de pâncreas, Quase todo o pâncreas foi removido, explicou Fedez em uma história Instagram“Como todas as pessoas como eu Preciso tomar enzimas pancreáticas para poder digerir os alimentos. “Estamos enfrentando problemas.”

Relate pacientes para Fedez

Assim como ele, existem outros pacientes que sofrem das mesmas condições. “Recebo muitos e-mails porque”, continuou o rapper.Parece que as enzimas pancreáticas não podem mais ser encontradas nas farmácias. Eu tinha um estoque pequeno, mas fiquei sem eles e eles não estão disponíveis há um mês.”

Resposta do Ministério da Saúde

Então Fedez explicou Obviamente existe apenas uma empresa que produz o medicamento, E quem não consegue atender a demanda. Em seguida, o rapper lançou um apelo: “Parece que o problema é maior do que parecia à primeira vista e que o medicamento já não está disponível no norte de Itália. Envie-nos seus e-mails para que possamos entrar em contato com a AIFA».

A resposta chegou rapidamente do Ministério da Saúde. O Ministério confirma isso Este assunto, “independentemente das atividades regulatórias da Aifa”, está “a ser tratado com grande interesse”, Todas as atividades relevantes destinadas a garantir a continuidade terapêutica dos pacientes foram realizadas.”

Causa da escassez

O Ministério explica que o motivo da escassez é “Até o momento, o único fabricante (Viatris Italia Srl) informou que é impossível atender o pedido devido ao excesso de demanda. No entanto, a Autoridade permite que as unidades de saúde importem medicamentos similares autorizados do estrangeiro”, “no caso de as próprias estruturas enfrentarem interrupções no fornecimento, ao nível das redes de distribuição a que têm acesso”.As farmácias que não encontrem o produto nos canais de distribuição habituais podem fazer o pedido diretamente ao proprietário através do serviço de atendimento adequado.».

A Viatris, por sua vez, esclareceu que o medicamento não é produzido internamente. E “recebeu informações da empresa produtora do medicamento Abbott sobre algumas dificuldades no fornecimento de Creon (pancrelipase)”. As dificuldades de abastecimento devem-se à elevada procura global.” No entanto, a empresa explica que está a trabalhar para “aliviar as dificuldades de abastecimento e reduzir o impacto nos pacientes”.

