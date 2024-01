Empoli – Juventus Primavera, boletins Bianconeri

Depois de se levantar novamente nos últimos dias, ele desistiu novamente Juve De Paulo Montero. Uma partida chata e sem chances claras de gol foi decidida por um grande erro do goleiro Venárcic, que cometeu um erro dramático ao passar a bola para a área. Abaixo estão Boletins Dos Bianconeri.

Fatos da partida

Boletim da Juventus:

Desastre de Vinarcic, Savio é o equipamento extra

Finarsec 4.5A Toscana teve poucas chances durante a partida, mas um erro do pênalti vermelho estragou a partida dos Bianconeri.

Geração 6: Nunca teve dificuldade nos 90 minutos, pois administrou bem as marcações

Martinez 6: Mantém Corona seguro durante toda a partida, sem dar a ele qualquer chance de se tornar perigoso

Vista para o mar 6.5: Ele é o mais movimentado da defesa da Juventus. No entanto, ele também é o único que se apresenta para tentar causar o caos na área de Seghetti.

Bagnoko 5.5: O capitão da Juventus, além de algumas ações pessoais, não sai nos noventa minutos, pois o outro jogador o considera um homem e lhe dá muito pouco espaço.

Ciência e Owusu não são suficientes, conclusão decepcionante

Ribani 6: Um dos melhores do primeiro tempo da partida. Ele administra a geometria do meio-campo da Juventus tocando muitas bolas e dando soluções sem bola aos seus companheiros durante a fase de preparação. Ele sai de campo após sofrer o pior desarme. A partir de 42'OSU 6: Ele parece ter três pulmões. Ele corre e luta sem nunca cortar a perna, o que é um equipamento extra para a Juventus

Sobrevivemos 6,5: Mesmo que você não o veja com frequência, ele está sempre lá, seja na fase de construção ou na fase de não propriedade. Sua contribuição no meio-campo é inestimável

Turco 5,5Apesar do empenho, o desempenho do extremo de Montero não brilhou. A unidade espelho é sempre proativa e direta, não permitindo que ele suba à vontade

Finocchiaro 6,5: Com o Scienza ele é o único que conseguiu despertar as esperanças dos torcedores da Juventus. Ele ajudou no gol anulado de Pugno no primeiro período. Aos 74' Crapisto SV

Ciência 6.5: No trocarte é sempre perigoso. Embora a defesa toscana estivesse sempre marcando, ele conseguiu se colocar em perigo, chegando a chegar perto de marcar ainda no primeiro tempo. Desde 82' Grosso SV

Punho 5: Preciso e mortal em seus movimentos, sua finalização precisa de revisão. Além do gol anulado, ele teve diversas oportunidades para dar a vantagem ao seu time, mas elas não foram bem aproveitadas. Desde 82' SRDOC SV