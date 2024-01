Tenho vontade de comer doces depois do almoço, vou te revelar o segredo da nutricionista para saciá-los sem engordar

Comer doces depois do almoço é prejudicial à dieta? Essa é a verdade revelada por uma nutricionista com grande presença nas redes sociais.

No vibrante mundo da nutrição, enfrentamos frequentemente um dilema comum: A tentação é a sobremesa depois do almoço.

Aquela pequena voz interior que sussurra: “Eu realmente gostaria de Algo doce Para se sentir 100% satisfeito! É uma experiência compartilhada por muitos.

Mas, o que há de errado em ceder a um pouco de indulgência? a Biscoitos com café Ou um pedaço de chocolate que pode realmente fazer a diferença?

Aqui está o conselho de uma nutricionista Dissipa o mito da proibição absoluta de doces Ensina-nos como satisfazer esses desejos de forma equilibrada e sem culpa.

Privação do prazer dos doces: o erro que cometemos, segundo nutricionistas

O primeiro passo para controlar a vontade de comer doces é entender que privar-se do prazer só intensifica o desejo. Esta situação pode levar a um efeito dominó, onde… A privação se transforma em excesso Assim que desistirmos. Em vez disso, a nutricionista sugere avaliar se as refeições diárias são completas e satisfatórias.

Você não precisa reduzir significativamente as porções de alimentos ou eliminar carboidratos; O corpo sente a sua falta e depois procura-a com interesse. Além disso, é importante lembrar isso Temos 5% dos açúcares adicionados disponíveis hoje, portanto não está completamente banido. Quando falamos em reduzir açúcares e gorduras, muitas vezes queremos dizer simplesmente devolvê-los a um estado natural e equilibrado, e não eliminá-los completamente.

Sobremesas criativas e saudáveis: como incorporar açúcares na sua alimentação diária

Outro aspecto essencial é a criatividade para saciar a vontade de comer doces. Frutas como maçã assada com canela ou figo com chocolate podem se tornar alternativas deliciosas e saudáveis. Não é necessário recorrer a sobremesas “próprias” sem ingredientes tradicionais Como ovos, manteiga, açúcar ou farinha. A menos que você tenha alergia ou intolerância, comer doces clássicos com moderação não deve ser fonte de culpa. Essas receitas “semelhantes” nas redes sociais muitas vezes confundem o verdadeiro significado da comida com o seu valor.

Não existem receitas que façam você perder ou ganhar peso por si só; É o contexto geral da nutrição e do estilo de vida que faz a diferença. no fim, É essencial ouvir o seu corpoPerceber que precisa não só de alimentação e regras, mas também de sol, socialização, cultura e cuidados pessoais. Portanto, nada faz você perder ou ganhar peso isoladamente; É a complexidade das nossas escolhas diárias que sempre determina o nosso bem-estar.