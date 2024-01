Répteis voadores que viveram há 200 milhões de anos foram descobertos

Os restos mortais de um pequeno réptil voador que viveu há 200 milhões de anos foram identificados no que hoje é o condado de Somerset, no sudoeste da Inglaterra: chamado de kuehneosaur, era aproximadamente do tamanho de um lagarto (embora estivesse intimamente relacionado com os dinossauros e o ancestrais dos crocodilos). ) e deslizou das árvores como o atual dragão voador na Indonésia. Sua identidade é Publicados Na revista Proceedings of the Society of Geologists, de pesquisadores da Universidade de Bristol.

Até o momento, existem dois tipos conhecidos de cohenosaurus: um era equipado com asas grandes, enquanto o outro tinha asas menores (consistindo de uma camada de pele esticada sobre as extensões laterais das costelas) que lhe permitiam deslizar. Assim como o moderno dragão voador da Indonésia, o Kohenyosaurus também se movia no solo e subia em árvores em busca de insetos. A partir daí, ele pode lançar-se no ar e pousar com segurança a até dez metros de distância.

Os restos mortais de antigos répteis voadores foram identificados por um estudante de Bristol, Mike Cawthorne, durante uma pesquisa sobre coleções de fósseis encontradas entre as décadas de 1940 e 1950 em pedreiras de calcário que, há 200 milhões de anos, formaram uma grande ilha subtropical, Paleo. Mendip. Na verdade, no Triássico Superior, a área ao redor de Bristol era um arquipélago de pequenas ilhas submersas num mar subtropical quente.

O estudo também documenta a existência de répteis com dentes complexos, como o Trilophosaurus variudiens e o aquático Pachystropheus, que podem ter sobrevivido comendo camarões e peixes pequenos, como as lontras modernas.