Na Lombardia, o teste de atrofia muscular espinhal (AME) foi adicionado à triagem neonatal

Um importante ponto de acesso aos cuidados de saúde na Lombardia que implementa a prevenção desde os recém-nascidos.

Na conferência”Triagem neonatal – diagnóstico precoce da saúde do seu bebê” organizado De ASST Fatebenefratelli Saccorealizado em Grande Salão Do Hospital Infantil de Milão BoosieUm foi submetido heresia Importante.

É sobre Diagnóstico precoce De doença metabólica hereditária Invasivo e ele Sama, atrofia muscular coluna vertebral. Desde 15 de setembro deste ano tem sido assim Inserir Na triagem neonatal.

Bertolaso, Conselheiro Regional de Assistência, presente em conferênciaqueria enfatizar o aspecto importante Diagnóstico precoce. Permitirá, neste caso, poder Ajude a criança Para melhorar sua condição Qualidade de vida Do que deveria apoia Se a doença foi diagnosticada desde o início Primeiros sintomas.

junto Para o conselheiro de bem-estarA conferência contou com a participação Maria Grazia ColomboComissário Extraordinário ASST Fatebenefratelli Sacco e Gian Vincenzo ZuccottiDiretora do Departamento de Maternidade e Infância em Bozi e Diretora Faculdade de Medicina Da Universidade Estadual de Milão.

AME, doença degenerativa

Além de, Cristina SeredaDiretor do Laboratório de Triagem Neonatal Jacopo CasiraghiRepresentante da Associação de Famílias SMA. É sobre um Doença invasiva E degenerativo grave, mas se a resposta for sim corresponder Com o tempo, pode ser Seu tratamento.

o Investigar Consiste em tomar Duas gotas de sangue Do calcanhar de um recém-nascido. o exame Deve ser feito por 48-72 horas Desde o nascimento e diretamente para o hospital. que isso intervir Muito importante porque se refere a proteção E não está mais apenas em tratamento.

Assim estou os doutores Eles podem fazer tudo Cuidados necessários Para que a criança possa Melhora imediatamente Qualidade na vida dele. Orientador Ele fez questão de enfatizar a importância proteção Em medicina.

esse Exame Adicionado a Investigar Já é obrigatório para todos os recém-nascidos. Isso permite que você Um indivíduo até 50 doenças raras Isso pode levar a isso Prejudicial Sobre a vida da criança, o que “colocaria em risco a vida da criança”. Bebés recém-nascidos “Eles vão destruir a vida dos pais.”

Com esses exames tentamos Um indivíduo As doenças raras que são de Origem genéticamuitas vezes hereditário. Seu diagnóstico No parto, os médicos podem Intervenção em pouco tempo. durante Tratamentos específicos Dietas personalizadas podem fazer isso Evita Danos graves ao corpo da criança.

Foi atribuído um milhão de euros

Para adicionar também Teste SMAA região da Lombardia atribuiu um fundo de 1 milhão de euros. Especialistas Eles confirmam, No entanto, os pais que, Teste positivo Para esta doença, é abstrato Sinal Para aprender mais com outras pessoas Exame E exames.

o Laboratório PoseyASST Fatebenefratelli Sacco de Milão, atualmente é um ponto referência A nível regional Triagem neonatal E para todos os testes que confirmam Ele bufou.