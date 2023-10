Von Humboldt, Ciência e Aventura

Os ingredientes que vão surpreender você estão todos lá. Selfie incomum. Ela é caracterizada por uma forte sensibilidade ambiental à frente de seu tempo e uma tendência a combinar interesses científicos com um amor tranquilo por viagens, exploração ousada e aventuras imprudentes. Alexander von Humboldt, filho do alemão do século XVIII, parece ter sido inventado por um autor de inspiração única que quis fazer dele o protagonista ideal de um romance capaz de falar aos nossos tempos. Em particular, para os nossos jovens que demonstram muito interesse pelas questões ambientais. Mas o Barão Alexander não é um personagem fictício. Ele não é o herói de Júlio Verne. longe disso. Ele realmente viveu. A sua presença naquela época foi um fenómeno original que despertou a admiração e o interesse dos seus contemporâneos e de outros. Na verdade, von Humboldt encantou Goethe e, pela grande popularidade que o cercava, despertou o ciúme de Napoleão. Mas ele também inspirou estudiosos de gerações posteriores. Charles Darwin declarou que foram as memórias do barão aventureiro que o levaram a embarcar no lendário Beagle aos vinte e dois anos. Hoje, com a esperança de que a nova consciência ambiental se enraíze e se espalhe cada vez mais, Alexander von Humboldt vive uma nova onda de glória e volta a ser uma referência essencial. Fica claro, então, que ele foi escolhido para ser o defensor da mensagem dirigida aos jovens. Escrito por Volker Meinert, lindamente ilustrado por Claudia Lieb, Donzelli chegou à Itália graças a uma tradução de Isabella Amico de Maine.

O precioso volume é intitulado “Descoberta do Invisível”. Suas 106 páginas permitem que você observe mais de perto a vida extraordinária de von Humboldt. Uma jornada sedutora que começa quando ele ainda é um menino animado e cheio de perguntas. Depois saiu por aí recolhendo pedaços de madeira, pedrinhas e insetos e colocando-os nos bolsos. Foram os primeiros passos na criação de uma capacidade de vigilância muito especial e visionária que o levaria longe. Na verdade, foi o próprio von Humboldt quem entendeu que tudo na natureza vive em ligação com o resto e que cada ação humana corresponde a impactos no ecossistema e no clima que devem ser avaliados. A frase “teia de vida” que ele usou neste contexto soa particularmente feliz hoje mais do que nunca. É sobre a intersecção de relacionamentos. De causas e consequências. Como e por quê.

Von Humboldt fez muitas descobertas e conquistas científicas. Para contar sua extraordinária história como cientista e suas viagens, que iam das florestas tropicais da América do Sul às estepes da Sibéria, certamente era necessária uma caneta adequada. Volker Meinert acabou sendo perfeito. De certa forma, pode-se dizer que ele é uma alma gêmea do talentoso Barão. Assim como ele, Meinert também viajou muito. Muito tem sido escrito sobre viagens em artigos e livros. Suas palavras encontram contrapartida e conclusão nas imagens de Lip. O pintor formou-se em design de comunicação em Münster e no Instituto de Ciências Aplicadas de Hamburgo. Para entender com que habilidade ela capta o espírito de von Humboldt, basta olhar a capa do livro. Dá a imagem de um jovem com uma aparência distinta e bonita. Salsicha o suficiente para expressar sua natureza dinâmica. Nos seus olhos, além do carinho amigável e de um certo tom de sarcasmo, brilha a brilhante inteligência que o guiou. Suas roupas refinadas contrastam apenas na aparência com os demais elementos gráficos. Vemos folhas brilhantes de florestas exóticas, pontas de flores vermelhas, um beija-flor veloz, duas borboletas deslumbrantes e um macaco perplexo. Diferentes mundos se unem à luz do conhecimento.