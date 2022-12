Há uma chamada para o Prêmio L’Oréal Italia para Mulheres e Ciência

ruaEstão abertas as inscrições para o 21º ciclo do Prêmio L’Oréal Itália para Mulheres e Ciência, Feito com a UNESCO. Pesquisadoras do sexo feminino com menos de 35 anos que trabalham nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Ambientais, Matemática, Física, Química, Engenharia e Tecnologiaspode se inscrever no site forwomeninscience.com Até 27 de janeiro de 2023. Até 6 bolsas de 20.000€ cada. Até agora, o programa premiou 106 pesquisadoras na Itália para ajudá-las a realizar seus programas de pesquisa.

O Prêmio L’Oréal é a maior e mais importante edição nacional Programa L’Oreal-UNESCO para Mulheres na CiênciaNascido em 1998, o primeiro prêmio é reservado para mulheres cientistas. A cada ano, os cinco laureados, um de cada continente, recebem uma bolsa de estudos de US$ 100.000. Um importante impulso à pesquisa e desenvolvimento em um setor onde as mulheres ainda lutam para se estabelecer e resistir aos estereótipos. Apesar de seus esforços, Mulheres pesquisadoras no mundo representam 33% do totalMenos de 4% dos prêmios Nobel de ciência foram para mulheres e, na Europa, apenas 11% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Resta um longo caminho a percorrer.

Prêmio L’Oréal Italia por preencher a lacuna de gênero

«Fomos um dos primeiros países a lançar uma versão nacional do programadiz Emmanuelle Gaulin, presidente e CEO da L’Oréal Italia. “Estamos honrados em poder contribuir para diminuir a diferença de gênero que infelizmente ainda existe nas disciplinas científicas. Estamos ansiosos pelas indicações das mentes brilhantes que ajudarão a moldar o futuro do avanço científico.”

O júri italiano é composto por 11 professores universitários e especialistas, nomeadamente Presidida por Lúcia FutanoDiretor de pesquisa emérito do Instituto Nacional de Física Nuclear.

