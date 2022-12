“Eu sofro de vertigem posicional paroxística” – Corriere.it

para Equipe editorial de entretenimento

A cantora disse que sofre desse distúrbio, que também lhe causa muitos enjoos. “Obrigado a todos que se preocupam com minha saúde. Já estou melhor agora.”

Elisa Toffoli teve que adiar vários shows devido a um determinado problema de saúde. Ela mesma contou, nos stories de seu perfil no Instagram. “Algo muito estranho aconteceu comigo, o que nunca tinha acontecido comigo em toda a minha vida”, disse ele, “tenho essa vertigem posicional paroxística”. ou que tudo está girando. Esta é uma resposta aos movimentos da cabeça que estimulam o canal semicircular posterior do ouvido interno. Felizmente, nada perigoso”, retomou a cantora, “e também parece ser viral porque tomamos com tantas pessoas hoje em dia e todas elas têm os mesmos sintomas, então é algo que já passamos. Os sintomas não duraram por um tempo.” Longo, mas as primeiras 24 horas pareciam um carnaval. Então eu me senti tonto e enjoado.”

Os sintomas melhoram

Houve também um momento de brincadeira, em seus vídeos, em que a cantora soltou: “No começo a gente pensou em labirintite… Seria incrível se a Elisa tivesse desenvolvido labirinto…”. Ref é Labirinto, a música de 1997 que ele lançou. E depois o momento mais doloroso: aquele em que explica que teve de cancelar alguns concertos. “O médico me aconselhou a esperar para não correr o risco de recaídas. Por isso, com um grande peso sobre mim, também tive que transferir as datas de Florença. Sinto muito pelas pessoas que me causaram transtornos, é realmente lamentável, mas espero vê-lo novamente nos shows que você mudou em janeiro. Para retomar minha jornada de Roma. Obrigado a todos que me desejaram sucesso e a todos as pessoas que estão preocupadas comigo e com a minha saúde.