A Semana da Ciência terminou em Molvetta

Chegou ao fim a semana de ciência, tecnologia e tecnologia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos “Galileo Ferraris” em Molfetta, que nesta edição também obteve grande sucesso de participação. Um calendário de 24 sessões, divididas em 7 dias.

Uma iniciativa altamente desejável do Diretor, Prof. Luigi Melpignano no contexto de uma escola convertida em um castelo de ciência, tecnologia e tecnologia para dar aos alunos do IISS “Galileo Ferraris” em Molvetta a oportunidade de conhecer as possibilidades que podem existir no futuro. Eles não apenas relacionam sua cultura com a atividade escolar, mas também com o mundo do trabalho e os futuros estudos universitários especificamente.

Houve também encontros informativos sobre os problemas da sociedade atual, desde a prevenção e comparação do uso e venda de drogas, ao bullying e cyberbullying em todas as suas formas, sobre o complexo mundo da WEB através da visão inteligente da polícia,

“Também foi lançado um grande contêiner este ano”, garante o diretor. Luigi Melpignano – “Feito com sucesso com muitos encontros ao longo de uma semana que vai continuar com esses encontros mensais abertos de partilha territorial”.

“Na verdade, é bom dar a possibilidade nos meses seguintes” – explica o professor. Melpignano – “Para encontros eventualmente com empresas ou com realidades locais que se destaquem na área, entre agora e maio. Os departamentos interdisciplinares e de especialização do nosso Instituto, Biotecnologia, Engenharia Elétrica, Informática e Mecânica, irão sugerir encontros.”

“Uma atividade interessante e lucrativa que se consolidou ao longo dos anos”, – conclui o professor. Luigi Melpignano – “Obrigado a todos que participaram e participarão das Jornadas Mensais de Ciência, Tecnologia e Tecnologia. Um denominador comum continua…”