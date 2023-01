Mais de 25.000 visitantes no período de Natal

Grande sucesso na Città della Scienza para as atividades do período de Natal, o mês da ciência, dos jogos e da imaginação, que reviveu o Centro de Ciências de 8 de dezembro ao último fim de semana. A FESTA DA BEFANA também teve muito sucesso, com mais de 2.000 visitantes participando de oficinas, apresentações científicas e exposições na programação do dia 6 de janeiro.

A rica oferta de novas exposições, incluindo a exposição sobre o tema do espaço e a exposição de quadrinhos “Bonelli Story”, atraiu tanto os cidadãos de Nápoles quanto muitos turistas do nosso país e do exterior.

No mês das atividades natalícias, o Museu Interativo da Ciência teve cerca de 25 mil visitantes, quase o dobro do número de visitantes de 2019, último ano de referência antes da crise pandémica. Uma clara referência ao relançamento do chassis Bagnoli.

“Estamos muito satisfeitos não apenas com os dados em si – declarou o presidente da Città della Scienza, Riccardo Villari -, mas sobretudo com o fato de que a Città della Scienza se tornou completamente parte do circuito de oferta cultural e turística da cidade, com grandes números e uma boa oferta a um segmento de público, isto é, famílias com crianças e adolescentes, que consideramos de grande importância, justamente por representar o nosso futuro, um futuro em que a ciência e a tecnologia são cada vez mais importantes.