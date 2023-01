Dez horas de espera na sala de emergência com pneumonia bilateral e tosse intensa. Idosa de 85 anos pede alta do hospital: “Quero morrer em casa”

Irakli – “Dez horas de espera no pronto-socorro de uma paciente de 85 anos em quem os médicos diagnosticaram pneumonia bilateral, após o que a mulher pediu para sair do hospital e ir para casa.”

A denúncia vem do secretário do Partido Democrático de Iraklia, que queria relatar a história que aconteceu no último dia 4 de janeiro a uma idosa de Iraklia, Rosina Pasetto. Tudo começou quando seu médico encaminhou a mulher para o pronto-socorro com suspeita de pneumonia. Acompanhando a filha ao Hospital San Donna por volta das 12h, a mulher imediatamente passou por uma tomografia computadorizada. “Os médicos diagnosticaram-lhe uma pneumonia bilateral”, diz o secretário do Partido Democrata, razão pela qual foi aconselhada a internação imediata, também dada a idade da mulher e a forte tosse de que padecia. Em seguida, a idosa é levada para a sala de espera, aguardando para subir ao departamento médico, enquanto a filha aguarda do lado de fora.”

É claro que o pronto-socorro está cada vez mais cheio de pacientes, e muitos deles são como a velha que é visitada, mas não recebe alta e, portanto, é mantida em observação. “A velha está com tosse seca e pede água”, continua o secretário do Partido Democrata, “mas ninguém teve tempo de dar a ele. A filha pediu várias vezes para poder ver sua mãe e possivelmente ajudá-la no que fosse necessário, mas os profissionais de saúde a tranquilizaram dizendo que sua mãe estava sob seu controle e ela só precisava aguardar a ligação do departamento médico.

em 22 pontos de viragem. Simonetta Marcolongo – exausta de tosse e desidratação – continua a idosa – pediu para ir para casa. Na prática, ela desistiu, dizendo que queria morrer em casa. A questão é simples, mas para onde foi a dignidade? O caso de um paciente que se sente encurralado, e também de profissionais de saúde que trabalham horas em um ritmo insustentável.” tornando-se uma situação insustentável para todos. Naquela sala de emergência, “Havia muitos idosos e crianças que eram obrigados a esperar longas horas, exaustos e sem alternativa. Por outro lado, os profissionais de saúde pareciam resignados com uma realidade imutável. Eu me pergunto se este é o privilégio veneziano. Correções para essas situações são necessárias imediatamente.”

Com base no relatório, a Autoridade de Saúde iniciou as verificações necessárias para reconstituir o que foi relatado.