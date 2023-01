A estreita ligação entre o ambiente e a alimentação

Se é verdade que “somos o que comemos”, então talvez devêssemos começar a comer melhor. Neste momento histórico A alimentação é, sem dúvida, um dos temas mais discutidos nas esferas política, social e cultural. Muitas vezes está no centro de nossas conversas e se torna motivo de brigas entre aqueles que preferimosAlimentos ecologicamente corretos e sustentáveis, mais popular; Que, por outro lado, muitas vezes se deixa viciar Anúncios enganososE Cores e sabores artificiais Que não trazem nenhum benefício ao nosso corpo. o assim chamado Comida rápida.

Esta não é uma simples questão de nutrição sozinha. Comida é vida, reunião e socialização. Ao longo dos anos, o tema alimentação foi se adaptando ao mercado global, tornando-se uma commodity de valor inestimável. E isso inevitavelmente levou ao empobrecimento dos valores das tradições culinárias, o que também afetou a crise climática que está diante de nossos olhos.

O que comemos contribui ativamente para nos tornarmos bons ou maus consumidores, o que afeta diretamente o meio ambiente.

Como podemos nos tornar mais conscientes, conscientes e sustentáveis ​​quando compramos o alimento básico por excelência, o alimento? A mídia nos ajuda nesse sentido. Sim, as mesmas pessoas que costumam nos dar shows onde a junk food é que manda. Mas nem tudo tem que ser jogado fora. São muitos os documentários, programas de TV e podcasts que surgiram em nosso país nos últimos anos Concentre-se nas histórias de nutrição mais precisasAtento ao desperdício alimentar e às novas fronteiras culinárias, respeitando o meio ambiente.

Aqui, então, está uma revisão temática de produtos de TV que oferece diferentes perspectivas sobre questões relacionadas. A indústria de alimentos em relação à saúde individual e à sustentabilidade ambiental.

documentários

com fome de desperdício (2015)

Um documentário para entender o que nos tornou consumidores perdulários e para aprender como nos comprometermos a recuperar esse alimento que, se destinado a ser destruído, poderia alimentar pessoas em dificuldade. A reportagem é uma viagem pela Itália, dos campos às nossas mesas, pois três histórias de mulheres na Itália se entrelaçam com a vida de duas jovens no Chade, no coração da região do Sahel, ao sul do Saara. Eles vêm de mundos diferentes, mas todos têm a mesma missão em comum: cuidar da família e administrar a loja.

Comida ChangeMinds (2018)

A ciência e a tecnologia estão mudando nossa vida cotidiana de forma mais rápida e radical. Cada gesto, do mais simples ao mais complexo, é constantemente redefinido e veiculado num contexto que por sua vez pode mudar. Memex Doc muda de ideia Ele assume este desafio: entender e falar sobre a mudança e a tensão entre o presente e o futuro, através da pesquisa científica e tecnológica. No episódio dedicado ao tema da alimentação, tentamos responder a uma das questões mais delicadas: o que vamos comer amanhã? Porque em 2050 seremos 10 bilhões de nós na Terra e preparar a mesa para todos será essencial.

séries de TV

Narradores Verdes (2021)

A primeira série verde nascida de baixo para cima que traz para a tela novos hábitos, estilos de vida, consumo e escolhas mais éticas respeitando o meio ambiente. Procurado e totalmente financiado graças a uma campanha de crowdfunding, Narradores Verdes Pensado para iluminar as consciências e nos ajudar a entender que o planeta realmente precisa de nós.

processador de alimentos (2022)

Uma série animada nascida da ideia da atriz Luisa Ranieri e de sua amiga e médica, especialista em nutrição e medicina funcional Sarah Farnetti, que vê três jovens protagonistas consumindo alimentos adequadamente. A líder Ginny e seus amigos inseparáveis ​​Ham e PC estão sempre em busca de novas aventuras em uma cidade silenciosa demais para eles. Mas um dia, Jenny encontra seu misterioso avô, Essen, que ela nunca conheceu. Avô guarda um segredo: ele é o último dos deuses processadores de alimentosGuerreiros mágicos que salvam o mundo com comida! Mas não é só ele que está de volta, também existem toxinas, monstros metabólicos que se multiplicam no corpo das pessoas quando comem de forma errada. O vovô Eisen precisa de ajuda para conter todos os ataques, e serão Ginny, Ham e o PC que se transformarão em seus guerreiros, entrando no corpo humano e combatendo as toxinas com os alimentos certos, bem aproveitados.

programas de televisão

Morgan – sabor saudável na cozinha

Em cada episódio, Morgan, uma chef vegana nascida e criada em Miami, nos acompanhará na descoberta de sua culinária vegana, feita com ingredientes saudáveis, coloridos e deliciosos, através de muitas receitas deliciosas. Uma excelente forma de permitir que mesmo quem não esteja familiarizado com este tipo de cozinha descubra o prazer de comer preparações saborosas, alternativas e ao mesmo tempo saudáveis, estritamente com produtos naturais.

cozinha econômica

Csaba dalla Zorza nos leva a uma cozinha ética, moderna e sustentável. Neste novo programa baseado no seu último livro com o mesmo nome publicado pela Editora Tomasi, a apresentadora partilha o seu gosto por comer bem e o seu interesse por uma alimentação mais verde, onde os legumes da época e os produtos locais são a base da sua feliz nova governanta. Para além de preparar receitas com ingredientes simples, a Csaba partilha também uma filosofia de vida que visa minimizar o impacto da alimentação nas nossas despesas mensais, no consumo dos recursos do planeta e no investimento do tempo necessário para levar uma refeição a um local de trabalho mesa de terno.

Uma viagem no corpo humano entre a ciência e as receitas

Marco Bianchi combina ciência, dieta e emoções em uma viagem ao corpo humano. Baseado em seu livro de mesmo nome, o programa de TV tem a forma de 6 episódios, cada um dedicado a uma parte do corpo. A cozinheira e comunicadora de ciência acompanha-nos numa verdadeira viagem ao interior dos nossos corpos, composta por comprimidos da ciência, dicas de compras, inúmeras receitas e onde os principais órgãos do corpo se tornam protagonistas na mesa.

Podcast

Não desperdice. Excedentes alimentares e soluções primárias

O que pode ser feito para reduzir o desperdício de alimentos? Em Pádua, o grupo “La cucina brigante” trata precisamente disso: propor soluções e dar a conhecer o problema. Entre mercados públicos, tecnologia, lixeiras e nossa geladeira, exploraremos diferentes maneiras de evitar que alimentos totalmente comestíveis acabem no lixo.

Saudações ao Marco

Em Saudações com Marco, o podcast de Marco Bianchi, uma viagem ao mundo da ciência e da boa nutrição. Em cada episódio, na companhia de médicos e especialistas, o comunicador de ciência irá guiar-nos na descoberta dos segredos para se sentir bem e cuidar de si e da sua saúde.