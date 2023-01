Pode ser perigoso para a saúde

Os radiadores nunca devem ser guardados desta forma, os riscos para a saúde são muito elevados. Veja como fazer para não arriscar.

Os radiadores passaram a fazer parte da vida de todos, justamente por serem aliados do inverno contra o frio. Estas ferramentas podem ser de vários tipos, precisamente porque ao longo dos anos sofreram uma forte transformação tanto a nível de desempenho como a nível de materiais. Há também uma discussão sobre segurança e saúde, justamente porque se forem guardados de uma certa forma, podem ser perigosos para a nossa saúde. Vamos tentar explicar?

Contas e radiadores caros: você pode economizar dinheiro?

Os próximos meses prometem ser muito especiais em termos de aumentos de preços e faturas muito altas. lá A maioria das famílias Ele está ciente do fato de que os VIPs chegarão e que não será possível ficar sem aquecimento.

Dois fatores andam de mãos dadas, tendo em vista que o frio é incontrolável e algumas casas possuem luminárias e acessórios “ultrapassados” que não retêm o calor de dentro contrastando com o frio de fora. Estudos recentes destacaram que as contas 50% de aumento Baseado em 2021: Uma situação insustentável para dizer o mínimo.

quem possui radiadores em casa, sabe que estes podem ser de diversos tipos e materiais. Para economizar, é necessário chamar um técnico uma vez por ano para uma verificação geral e depois limpar bem todas as peças para reduzir o consumo e economizar no orçamento, assim como na conta.

Os radiadores são um perigo quando são mantidos desta forma

O refrigerador é um amigo muito precioso encontrado na maioria dos lares italianos. é ativado em período de meados do outono E faça companhia durante todo o inverno, fornecendo calor ao ambiente. Essas ferramentas são divididas em dois tipos, a saber, ferro fundido ou alumínio.

Para economizar na conta e não arriscar a saúde, os radiadores devem ser limpos regularmente jeitos diferentes por tipo. Um radiador sujo e descontrolado corre o risco de liberar calor para os cômodos e tornar o ar irrespirável, em detrimento da saúde individual de quem mora naquela casa.

a radiador de ferro fundido É muito particular e a limpeza deve ser feita regularmente nas costas. Nessa área acumula-se muito pó preto e há escovas especiais para usar, especialmente desenhadas para alcançar cantos hostis e escondidos. Como vai? Pegue uma bacia cheia de água quente e dissolva um pouco de detergente. Pegue uma esponja embebida na solução e passe-a sobre a superfície, mas não antes de passar o pincel mencionado acima para remover o pó. Imediatamente depois, seque com um pano macio e seco.

Se os radiadores forem de alumínio, basta retirar o pó acumulado com a ajuda de um aspirador de pó e depois de um Tecido antiestático. Como passo final, limpe com uma esponja umedecida com água e detergente neutro e seque completamente. É aconselhável realizar este procedimento uma vez por semana, o que salvará não apenas sua carteira, mas também sua saúde.