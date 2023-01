A última refeição do Microraptor foi um mamífero

O novo estudo, conduzido pela Universidade McGill, foi publicado na Jornal de Paleontologia de Vertebrados descreve os restos dos pés de um pequeno mamífero fossilizado preservados dentro do esqueleto de um pequeno dinossauro emplumado, Microraptor zhaoianus. A posição do pé está em correspondência com o sistema digestivo do predador. a microraptorsNós, como vimos em outras descobertas, comíamos peixes e lagartos e agora também conhecemos pequenos mamíferos. A descoberta indica que se tratava de um carnívoro generalista, um “pau para toda obra” no ambiente dos dinossauros.

Um dinossauro carnívoro comendo um mamífero. Um drama pré-histórico que aconteceu há cerca de 120 milhões de anos, que aconteceu em uma área de apenas 50 centímetros quadrados. Sim, porque o carnívoro era um dinossauro terópode emplumado, do tamanho de um corvo ou corvo. A águia, um mamífero parecido com um rato. Das centenas de esqueletos de dinossauros carnívoros conhecidos, apenas 20 tiveram suas últimas refeições preservadas. Esta última descoberta, com indivíduos de pequena escala na província de Liaoning, no nordeste da China, agora eleva o número de casos para 21.

“Já conhecíamos as amostras”, continua Larson microraptors Preservado com peixes, pássaros e lagartos dentro. Esta nova descoberta acrescenta um mamífero à sua dieta, indicando que esses dinossauros eram oportunistas e não especialistas. Pela primeira vez encontramos um carnívoro generalizado nos ecossistemas dos dinossauros. Hoje podemos constatar que predadores generalistas, como raposas e corvos, são importantes estabilizadores ecológicos, pois também podem se alimentar de espécies “menores” sujeitas a surtos populacionais súbitos, organizando-os.

Vacinas para o covid. A terceira dose também é para profissionais de saúde, para pessoas extremamente vulneráveis ​​e para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade

READ Vacinas para o covid. A terceira dose também é para profissionais de saúde, para pessoas extremamente vulneráveis ​​e para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade

Luminosa raridade. “Eu não conseguia acreditar”, disse Hans Larsson, paleontólogo da McGill University. dentro da caixa torácica microraptors Havia um pequeno pé de mamífero semelhante ao de um roedor: tinha cerca de um centímetro de comprimento e estava perfeitamente preservado. Descobertas desse tipo, como evidências físicas de ingestão de um determinado alimento, são excepcionalmente raras. a microraptors Era completamente emplumado com asas em seus “braços” e pernas estendidos. Do tamanho de um corvo, é um dos menores dinossauros existentes, intimamente relacionado com a origem das aves.

“Sabendo que microraptors Era um carnívoro generalista, ou seja, visava presas de diferentes classes e ordens de animais, oferecendo uma nova perspectiva sobre o funcionamento dos ecossistemas antigos e uma possível explicação para o sucesso evolutivo alcançado pelos pequenos dinossauros emplumados. A partir deles, acredita-se que surgiram várias formas de pássaros. Na prática, quando havia Crise Cretácea Com a extinção em massa, espécies genéricas tiveram mais chances de sobrevivência do que aquelas especializadas em viver em determinados ambientes e se alimentar apenas de determinadas espécies.

Campeão do decatlo. Em teoria, dada a sua estrutura corporal, o microraptores Ele pode caçar pequenos animais correndo no chão, subindo em árvores e também planando. Mas, neste caso particular, o roedor estava comendo no final da predação real? Ou já o encontrou morto, comportando-se como um necrófago (isto é, consumidor de carniça e restos de comida deixados por outras espécies)? A favor da primeira hipótese está o fato de que os carnívoros que não caçam em grupos capturam presas menores do que eles. O roedor era dez vezes menor que um furão microraptores. Por outro lado, os necrófagos comem carcaças muito maiores que as suas.

Em vez disso, a favor da segunda hipótese, que é o cemitério dos mortos, consideramos que o hábito dos carnívoros começa a comer suas presas começando pelos músculos e vísceras, e terminando nas partes menos carnudas e cartilaginosas. O fato de estar no intestino microraptores Foi encontrado apenas um pé do roedor, com pouquíssimo tecido muscular, indicando a cena antiga como um encontro casual com um animal que já havia morrido e pode já ter sido consumido por outros. A conclusão a que os pesquisadores se inclinam, talvez não muito honrosa para um tiranossauro, mas demonstra a maior seletividade do tiranossauro microraptores.