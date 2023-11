Festival de Ciências bate recordes em Gênova com 200 mil participantes

Quer anunciar neste site?

Gênova, 5 de novembro – A 21ª edição do Festival de Ciências de Gênova termina hoje com números positivos. Os organizadores explicaram que 30 mil estudantes animaram os eventos e 16 mil entusiastas encheram as salas de conferências, um aumento de 60% em relação à sessão anterior, elevando o público total para 200 mil. O público inscrito veio de 10 regiões e visitou 35 locais da cidade onde foram realizadas cerca de 250 iniciativas entre encontros, exposições, oficinas, performances e eventos especiais. A vigésima segunda edição será realizada de quinta-feira, 24 de outubro, a domingo, 3 de novembro de 2024, em nome dos Desafios.

“A 21ª edição do Festival alcançou resultados importantes – comenta Marco Pallavicini, presidente do Festival de Ciências – com 200 mil participantes nos eventos durante os 11 dias de evento, dois dias a menos que a edição anterior. Se levarmos em conta também o clima “no período do evento, estamos definitivamente satisfeitos com o resultado. O número de estudantes que chegaram ao festival vindos de toda a Itália chegou a quase 30.000, com as reservas para os dias da semana quase completamente esgotadas antes do início do festival.”

“200.000 visitas confirmaram a trajetória de crescimento e até que ponto o mundo da educação reconhece o festival como uma oportunidade de estudo aprofundado, conhecimento e diversão”, disse o presidente da Ligúria, Giovanni Totti.

“O festival revelou-se um grande sucesso. Os jovens, assim como os adultos, participaram ativamente nas inúmeras atividades. Os eventos e oficinas despertaram mais uma vez o interesse e a paixão do público”, enfatizou o prefeito Marco Bucci.

