“Respirar” bem, porque é fundamental para a saúde: técnicas e benefícios, uma panacéia para o corpo

Quando a saúde está ao nosso alcance, significa que respiramos bem. Vamos aprender como fazer isso direito e desvendar todos os benefícios.

As civilizações antigas – assim como as antigas disciplinas orientais – sempre nos ensinaram isso respira É algo muito importante para a meditação, mas também para a própria saúde. A primeira respiração é o sinal de vida. Esta é uma ponte entre corpo e mente auto. A chave certa para a saúde e o bem-estar é respirar. Se aprendermos a praticar esta ação vital da maneira correta, nosso corpo certamente será beneficiado do ponto de vista da saúde. As técnicas respiratórias são um medicamento muito importante, especialmente para pessoas com insuficiência cardíaca.

A respiração também está ligada a um bom sono. Se você quer dormir bem, precisa aprender a respirar. Na verdade, para reduzir o problema da insónia – de que muitos sofrem – devem ser tomadas as medidas necessárias Faça exercícios respiratórios por 15 a 20 minutos antes de dormir. Aliada contra a ansiedade e oxigênio para o cérebro, essa também é a respiração. Especificamente disciplina O Yoga nos ensina que a respiração é muito importante e que deve ser praticada pelo menos 10 minutos todos os dias. Então, aqui está o que fazer para tornar a respiração uma aliada em nosso dia a dia e praticar isso de forma consistente beneficiará muito o corpo e a mente.

Exercícios de respiração

O primeiro exercício consiste em: Deite-se no chão – com o corpo completamente relaxado – com os olhos fechados, os braços ao lado do corpo, as palmas voltadas para o céu, as pernas afastadas e os pés voltados para fora. Neste ponto você começa Inspira E Expiração – armazenando ar e expelindo ar – Profundamente até que a respiração fique mais calma.

Vamos nos certificar de fazer pelo menos oito respirações desse tipo e nosso corpo será de grande benefício. o O segundo exercício É formado – sempre na posição supina anterior – em Concentre-se em deixar o ar sair com você Expirealternando entre inspiração e expiração, e esta prática ajuda muito a meditação.

Então é muito importante focar no trabalho Sai o ar, o dióxido de carbono do qual nos livramos. É muito importante restabelecer este equilíbrio porque muitas vezes dedicamos mais tempo a armazenar ar do que a expulsá-lo. o Terceiro exercício Consiste em vez de praticar Posição de ioga. Então Sente-se com as pernas cruzadas e as costas retas. Use a mão direita para fechar as narinas. Comece fechando apenas a narina direita e respirando pela narina esquerda. Quando os pulmões estão bem cheios de ar, prendemos a respiração por alguns segundos. Repita o exercício girando a narina para dentro Respiração alternada pela narina direita e pela narina esquerda. Faça este exercício 4 vezes. A respiração é muito relaxante e dá muita energia.