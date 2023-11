Dois mundos se encontram

Título: Fatos musicais: a ciência da obsessão humana

autor: Daniel J. Levitina

introdução: Wu Ming 2

tradutor: Susana Borlot

editor: código

ano: 2008

Páginas: 273

ISBN: 978-88-7578-816-2

Bilhete em mãos, partimos numa viagem à descoberta da nossa mente sob a influência de canções, melodias e sons. “Não tenha medo no livro.”Fatos musicais, a ciência da obsessão humana“Você será guiado passo a passo, começando com o conhecimento básico do mundo musical, o que é altura, andamento, andamento… e depois passando para esse quebra-cabeça que é a nossa mente. O autor Daniel J. Levitin deixou de ser um músico de uma banda de amigos para o mundo da produção musical, à medida que se apaixonava cada vez mais pela magia que os sons criavam. Em busca de respostas para as questões cada vez mais prementes que lotavam sua mente, ele se voltou para o estudo da neurociência. :

“Comecei a me perguntar por que alguns músicos se tornaram o assunto da cidade enquanto outros definharam na obscuridade. Também me perguntei por que a música é tão facilmente acessível para alguns. De onde vem a criatividade? Por que algumas músicas nos emocionam e outras nos deixam indiferentes? E que papel a percepção desempenha em tudo isso, essa habilidade misteriosa que grandes músicos e engenheiros de som têm de ouvir nuances que a maioria de nós desconhece?

Com suas habilidades em ambos os campos, o autor torna fáceis e leves passagens que abordam as complexidades dos mecanismos por trás da interpretação musical, começando com as experiências cotidianas de qualquer pessoa, como bater o pé ou as mãos em um concerto. Daniel J. narra: Levitin também compartilha anedotas de sua vida, experiências pessoais como encontros com músicos famosos ou conversas com pesquisadores tomando café. Deste livro você não deve esperar uma série enfadonha de termos explicados como num dicionário, mas… Uma análise do tema, junto com o autor que reflete e reflete conosco.

A ligação à música é o legado dos nossos antepassados

Uma música, uma melodia que evoca emoções, traz à tona memórias. Este é um dos pontos sobre os quais o psicólogo cognitivo, neurocientista, músico e escritor americano, pesquisador das origens da… A relação entre sons e emoções Voltar no tempo:

O papel do cerebelo aqui é claro. A ideia de que as emoções estão ligadas aos neurônios cerebelares também faz sentido. As atividades de sobrevivência mais importantes envolviam frequentemente correr – escapar de um predador ou perseguir uma presa em fuga – e os nossos antepassados ​​precisavam de reagir rapidamente, no local, sem analisar a situação e considerar o melhor curso de ação. Em suma, entre os nossos antepassados, aqueles que estavam equipados com um sistema emocional diretamente ligado ao seu sistema motor poderiam interagir com mais facilidade e, assim, viver, reproduzir-se e transmitir esses genes a outra geração.

Darwin também comparou a música à cauda de um pavão, como um indicador de aptidão biológica e física para atrair parceiros, mesmo antes da chegada da linguagem. Brevemente Ele evoluiu conosco desde os tempos antigos.

A chave das nossas emoções está escondida nas músicas

Quando uma música entra em nós, nosso corpo também reage e a melodia muitas vezes nos dá arrepios. Ao ouvir certas músicas, sentimos uma série de emoções convincentes que ressoam com nossas experiências: Os compositores sabem como nos atrair, como nos atingir profundamente e comover nossas almas. O autor também consegue explicar isso, pois apresenta exemplos de canções famosas, mergulha em suas melodias e revela seus segredos, segredos que as tornam impossíveis de esquecer.

“Os compositores imbuem a música de emoção porque conhecem as nossas expectativas e decidem deliberadamente quando satisfazê-las e quando não satisfazê-las. Os arrepios, a excitação e as lágrimas que sentimos com a música devem-se ao facto de as nossas expectativas terem sido manipuladas por um compositor habilidoso e pelos músicos. que realizam suas obras.”

Os próprios artistas são cientistas, manipulando os mecanismos da mente para nos fazer experimentar emoções fortes.

Neste livro você encontrará uma ponte entre as origens da música em nossos ancestrais e a percepção modernaVocê ficará surpreso com os pequenos detalhes que fazem com que as músicas e os sons tenham um impacto tão profundo em nossos cérebros e em nossas vidas. Você não ficará desapontado com esta jornada para descobrir a mente humana sob a influência da música.

Ela se formou em Ciências Biológicas pela Universidade de Insubria. Comecei conversando sobre natureza com crianças em um parque perto da minha casa e agora estou cursando o programa Master Fauna e HD, com especialização em Comunicação Ambiental.

Leia também