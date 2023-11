Dia Mundial da AIDS: Concurso para escolas

O dia 1 de dezembro é o Dia Mundial da SIDA, instituído em 1988 com o objetivo de sensibilizar e informar a população, especialmente os jovens, sobre as questões relacionadas com a infeção pelo VIH e a SIDA e apelar à opinião pública para proteger e respeitar as pessoas infetadas com o vírus.

Em 2021, foram notificados 1.770 novos diagnósticos de infecção por VIH em Itália, um número inferior aos casos registados anualmente na última década, mas um aumento em relação a 2020, uma tendência que nos deve fazer pensar na necessidade de continuar a manter um elevado nível.Infecção por HIV.

Por esta razão, por ocasião deste aniversário, foi criada a estrutura de promoção da saúde e prevenção de factores de risco comportamentais na ATS do Vale do Pó, em cooperação com a Associação Nacional de SIDA (Anlaids), direcções escolares regionais e escolas líderes no redes de escolas e setores de promoção da saúde anunciaram o concurso “Combater o Vírus”. VIH, não pessoas com VIH!” Aberto a todos os alunos (turmas ou grupos) das escolas secundárias e superiores e dos centros de formação profissional das províncias de Cremona e Mântua.

Será solicitado às crianças que criem um produto de comunicação (infografia, multimédia, slogans, poemas, bandas desenhadas, materiais informativos a distribuir, etc.) capaz de sensibilizar os seus pares e a opinião pública sobre a importância da prevenção e controlo das doenças sexualmente transmissíveis. doenças e estimular a reflexão sobre o tema. E combater o estigma e os comportamentos de risco.

O Dia Mundial da SIDA será também uma oportunidade para promover o projecto “Infecções Sexualmente Transmissíveis – VIH/SIDA – Educação na Emoção e na Sexualidade Consciente”, dirigido às escolas do ensino secundário inferior e superior, projecto incluído no catálogo “Saúde na Escola: Planeamento Online” ., formulado pela ATS do Vale do Pó. O projecto é implementado graças ao apoio inestimável das ASST locais e especialmente da Anlaids, com o objectivo de sensibilizar os jovens para os riscos associados à infecção pelo VIH/SIDA e, em geral, às doenças sexualmente transmissíveis. doenças, bem como pensar questões relacionadas à sexualidade, emoção e sexualidade, biológica, orientação sexual, gestão de emoções e sentimentos e respeito por si e pelos outros.

“A Agência Australiana de Tecnologia em Bow Valley apoia fortemente o desenvolvimento de programas e políticas, inclusive nas escolas, para combater comportamentos de risco e promover informações corretas para combater o estigma frequentemente associado às doenças sexualmente transmissíveis. – anuncia Laura Robagoti, Diretora de Promoção da Saúde e Prevenção de Fatores de Risco Comportamentais no SSD da ATS Val Padana -. Segundo dados epidemiológicos do Instituto Superior de Saúde, em 2021, a maioria dos novos diagnósticos de infeção pelo VIH são atribuídos a relações sexuais desprotegidas, o que constitui 83,5% de todas as notificações. maioria dos casos, as pessoas infectadas são infectadas pelo VIH entre os homens, com as taxas de infecção mais elevadas na faixa etária dos 25 aos 35 anos. Dado que um dos objectivos de desenvolvimento sustentável definidos pela comunidade internacional para 2030 é eliminar a epidemia do VIH/SIDA, e tendo em conta que a abordagem cada vez mais precoce da vida sexual, a fraca percepção de risco e a falta de comportamento sexual informado, considera-se necessário reforçar iniciativas como esta

A favor de um tema que afeta diretamente os jovens, mas não só. A iniciativa é reforçada através de uma forte cooperação com os serviços escolares regionais e com as escolas com as quais a Ats implementa muitas das iniciativas incluídas no catálogo “Saúde na Escola: Planeamento Online”, reconhecendo que a promoção do bem-estar e de um estilo de vida saudável é uma competência essencial que deve ser ser adquirido desde muito cedo.”

Para participar na iniciativa é necessário enviá-la para o seguinte endereço de email: [email protected] até às 12 horas do dia 15 de novembro de 2023. Para saber mais, pode consultar o regulamento do concurso e descarregar o formulários de inscrição no site https://www.ats-valpadana.it/ na página inicial na seção “Últimas Notícias”.

