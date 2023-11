Tanto para Indy quanto para Charlie e Alfie. Outro desafio entre a ciência, o direito e as esperanças dos pais

LondresÉ uma história triste que se repete: aconteceu em 2017 com o pequeno Charlie Gard, no ano seguinte com outro filho, Alfie Evans, e finalmente no verão passado com Archie Battersby, de 12 anos. Agora, o caso de Indi Gregory, um bebê de oito meses, se transforma em uma batalha jurídica e numa divisão de pronomes.

Desta vez também temos um paciente jovem que está em estado terminal Que os médicos querem parar, contra a vontade dos pais. Ela foi então hospitalizada desde o nascimento no Queen’s Medical Centre, um hospital em Nottingham, Inglaterra: ela sofre de uma doença genética rara, uma doença mitocondrial que impede as células de produzirem energia suficiente para sustentar um organismo. Para os médicos que a tratam, não há mais o que fazer: a menina sofre de danos cerebrais irreversíveis, um defeito cardíaco e está destinada a morrer de qualquer maneira.

Então os profissionais de saúde perguntaram há um mês O tribunal permitiu que os tratamentos que mantinham Indy viva fossem suspensos, mas os pais da menina, Dean Gregory e Claire Staniforth, ambos com trinta anos, se opuseram. No entanto, em meados de Outubro, o Supremo Tribunal concordou com o hospital: o juiz Pell “com o coração pesado” permitiu que os médicos desligassem a tomada, explicando que embora a dor dos pais fosse “quase inimaginável”, as provas médicas eram “unânimes”. E claro.” O juiz chegou, portanto, à conclusão de que “o fardo do tratamento cirúrgico supera os seus benefícios”, porque “a grande dor sofrida por esta maravilhosa menina não é justificável face a um conjunto de doenças incuráveis ​​e sem perspetivas de recuperação”.

Mas Dean e Claire estão "arrasados" com a decisãoEles não desistiram e imploraram: "Então ela reage aos estímulos – disseram – ela pode se sentir feliz, e chora como um bebê normal. "Sabemos que ela é deficiente, mas não deixamos pessoas com deficiência morrerem, só queremos dar-lhe uma oportunidade".

Mas o recurso foi rejeitado há duas semanas. Tal como, alguns dias depois, o seu apelo agravado ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, foi rejeitado. Assim, há uma semana, os pais de Indi regressaram ao Supremo Tribunal de Londres para pedir autorização para transferir a menina para Itália, onde o Hospital Bambino Gesù de Roma se ofereceu para acolhê-la: mas também este foi o último pedido rejeitado, quando o juiz decidiu que “não havia indicação de que “o prognóstico mudará positivamente através do tratamento no hospital italiano”.