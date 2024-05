Nápoles, a delegação chinesa chega a Città della Scienza para realizar a missão científica

Presidente da Città della Scienza, Ricardo VillariEle deu as boas-vindas esta manhã à delegação chinesa chefiada pelo Ministro Conselheiro Zhou Xisong. O assessor também fez parte Zhou Jianjun E o conselheiro Zhang ZhengweiPara iniciar o cronograma operacional de preparação para a missão programada, de volta à Città della Scienza no dia 26 de maio. A iniciativa precede Semana Internacional Itália-China de Ciência, Tecnologia e Inovação Que será realizado na Itália de 26 a 28 de novembro de 2024.

Missão de colaboração entre a Itália e a China nos temas de inovação, ciência e tecnologia, para construir parcerias tecnológicas, produtivas e comerciais e a internacionalização de sistemas inovadores de pesquisa e negócios. O evento no final de maio será organizado por Yin Li, Membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e Secretário do Comitê Municipal de Pequim, e Jia Jade, Embaixador da República Popular da China na Itália. Será uma oportunidade útil para avaliar a cooperação que uniu os dois países nos últimos anos e para pensar em projetos futuros.

