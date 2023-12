Ciência: IA pode aprender imitando humanos em tempo real

Num estudo recente publicado em comunicações da natureza, Foi submetido Um novo tipo de inteligência artificial (IA) Capaz de imitar especialistas em tempo real e realizar tarefas nunca antes vistas Simulação 3D. Este tipo de IA pode aprender rapidamente com o jogador humano e outras fontes, abrindo caminho para uma melhor colaboração entre humanos e máquinas. A IA normalmente aprende com muitas representações humanas, mas isso requer tempo e esforço significativos. Os pesquisadores procuraram um método mais rápido e eficiente, inspirado na forma como as pessoas aprendem observando e imitando os outros. O resultado é ‘ Inteligência artificial que pode aprender coisas novas De um companheiro humano em tempo real, um recurso que pode ser útil em diversos contextos. Os cientistas, especialmente Eduardo HughesEles usaram um tipo de aprendizado chamado “aprendizado por reforço profundo” para treinar essa IA. Após o treinamento, a IA mostrou que pode aprender efetivamente com humanos e outros sistemas de IA em tarefas complexas de navegação, mesmo que nunca tenha encontrado um humano antes. Por exemplo, foi capaz de se mover por terrenos complexos com muitos obstáculos. Um aspecto fundamental desse método foi o uso de um tipo especial de software de aprendizado de máquina que possibilitou que a IA aprendesse progressivamente, desde tarefas mais fáceis até tarefas mais difíceis. Isso ajudou a tornar o processo de aprendizagem mais eficaz. Essas descobertas não apenas abrem caminho para uma maneira mais rápida de a IA aprender coisas novas, mas também pode ser uma Útil para melhorar a cooperação entre pessoas e máquinas. Os especialistas sugerem que esta abordagem pode levar a uma IA mais adaptável e amiga da privacidade, inspirada na forma como as pessoas aprendem e interagem umas com as outras. Além disso, poderia ser uma nova ferramenta útil para os cientistas que estudam como as habilidades culturais se desenvolvem nos humanos.