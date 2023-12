Dieta antes do Natal? Basta seguir este segredo e você perderá 3 kg em 7 dias

Quer chegar no Natal desanimado e em forma? Experimente esta dieta infalível: você pode perder até 3 kg em apenas 7 dias.

O Natal apresenta-nos um grande desafio: comer o máximo possível! É muito difícil seguir uma dieta e um regime alimentar nesta época mágica do ano, quando qualquer desculpa é boa para saborear uma comida deliciosa. Entre sobremesas caseiras, compradas em feiras ou presenteadas de amigos e parentes, os fartos jantares e almoços, panetone, nougat… enfim, não é possível escolher uma salada. Mas como você se prepara para tudo isso?

A melhor maneira de se preparar e se preparar para as grandes lutas de Natal é estar o mais em forma e em boa forma possível. Se começarmos a nos pesar muito cedo, não chegaremos ao Boxing Day! É hora de experimentar um Dieta rápida e garantida O que lhe permitirá perder até 3kg em apenas sete dias e, o mais importante, irá desinflamar, eliminando os quilos extras e preparando-o para o Natal. Veja como segui-lo e por que realmente funciona.

Dieta para chegar desanimada e plana no Natal: 3 quilos em 7 dias sem sacrifícios excessivos

Esta dieta foi especificamente concebida para ser realizada por um curto período, no máximo 7 dias, não sendo, portanto, uma dieta equilibrada que possa ser continuada ao longo do tempo. Você será capaz de segui-lo Esvaziar e eliminar líquidosdrenar o excesso de barriga e alisá-la para ficar em forma para o Natal, mas depois terá que escolher uma forma mais equilibrada de perder peso com resultados verdadeiramente duradouros e eficazes.

nunca b beber muita águaAlgo que você nunca deve subestimar quando está tentando perder peso e emagrecer. A hidratação adequada é essencial em sua jornada para perder peso e para sua saúde geral. Também deixará sua pele mais macia, sedosa e bonita. Exemplo de um dia inteiro por semana:

café da manhã

Uma xícara de chá sem açúcar e duas torradas

Lanches

1 fruta da estação

almoço

60 gramas de arroz branco com legumes temperado com uma colher de chá de azeite extra virgem

Lanche

1 fruta ou iogurte natural desnatado

jantar

Legumes cozidos ou crus marinados, peixe azul cru e assado

Você pode fazer todos os formatos que quiser, o importante é manter as quantidades pequenas, comer regularmente muitos vegetais e frutas frescas e também preferir o peixe à carne ou ao queijo. Evite lanches embalados, salgadinhos e doces.