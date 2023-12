Descoberta de um novo inseto na ilha de Elba, pesquisa para escolha de nome

(ANSA) – Porto Azzurro (Livorno), 05 de dezembro – Foi lançado um estudo para escolher o nome da nova espécie de inseto, um inseto descoberto na ilha de Elba, na província de Livorno, por entomologistas do Global Biodiversity Organização. Associação (Wba), o Laboratório Nat e o Parque Nacional do Arquipélago Toscano que desejam envolver os cidadãos na escolha do nome a dar à espécie. Novos estudos realizados por entomologistas com o apoio do Parque Nacional do Arquipélago Toscano e em colaboração com o Nat Lab (Museu Natural do Arquipélago Toscano), permitiram-nos aumentar este conhecimento, levando à descoberta imediata de novas espécies. Elba.

Os especialistas explicaram que esta espécie foi descoberta na zona de Porto Azzurro e é quase certamente local e possivelmente endémica. A nova espécie (editada por Paolo Fontana e Leonardo Forbicioni) é descrita como parte de um artigo científico sobre o conhecimento atual dos embiópteros no arquipélago toscano. Os nomes propostos na pesquisa são: Embia insularum, Embia Ilvana e Embia biodiversitatis. No Arquipélago Toscano, os Embioptera foram historicamente pouco estudados e até o momento apenas duas espécies são conhecidas. (lidar).