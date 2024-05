Hamas aceita acordo, mas Israel bombardeia Rafah: pelo menos 5 mortos – Notícias

Segundo relatos palestinos, divulgados pelo site Ynet, “veículos blindados pertencentes ao exército israelense cruzaram a cerca da fronteira na área de Kerem Shalom e avançam nos bairros localizados a leste dos arredores de Rafah”. Segundo as mesmas fontes, a área é testemunha de “bombardeios de artilharia e bombardeios de tempos em tempos”. Haverá pelo menos 5 mortes

Israel decidiu enviar uma delegação ao Cairo enquanto continuava a operação em Rafah. De acordo com relatos da mídia do Gabinete do Primeiro Ministro. Ele acrescentou: “O Gabinete Militar decidiu por unanimidade que Israel continuará a sua operação em Rafah para exercer pressão militar sobre o Hamas”. Ao mesmo tempo, continuou ele, “mesmo que a proposta do Hamas esteja longe dos requisitos necessários de Israel”, uma delegação será enviada ao Cairo “para discutir a possibilidade de chegar a um acordo em termos aceitáveis ​​para Israel”.

Relatórios palestinos divulgados pelo jornal Ynet indicam que “as forças israelenses entraram repentinamente na parte oriental de Rafah”. As mesmas fontes também falaram de “quedas de comunicações e eletricidade” à luz dos intensos ataques aéreos israelenses na parte oriental da cidade de Rafah.

De facto, ao final da tarde, o Hamas aceitou, no último minuto, a proposta do Egipto e do Qatar para chegarem a um acordo com Israel sobre um cessar-fogo. Talvez numa última tentativa desesperada de impedir a invasão da cidade pelos soldados israelitas, a ordem foi emitida pela manhã para evacuar cerca de cem mil civis já exaustos por seis meses de guerra. Num novo telefonema, o presidente dos EUA, Joe Biden, também tentou novamente persuadir o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a não invadir a cidade situada a sul da Faixa de Gaza, sublinhando que chegar a um acordo de cessar-fogo é a melhor forma de proteger a cidade. As vidas dos reféns detidos em Gaza.

Mas o Estado judeu está a abrandar por enquanto. “A bola está agora no campo de Israel”, disse um responsável do Hamas, depois de o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ter informado ao primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e ao chefe da inteligência egípcia, Abbas Kamel – e ao Irão – que eu “aceitei” a proposta de mediação.

Segundo fontes das facções palestinas relatadas pela mídia árabe, o acordo de trégua estipula três etapas, cada uma com duração de seis semanas, com o objetivo de um cessar-fogo permanente, a retirada completa do exército israelense da Faixa de Gaza e o retorno dos deslocados. . As pessoas do norte trocam prisioneiros, começando por civis israelitas, mulheres, crianças, idosos e doentes. Israel acredita que existem 33 reféns nesta categoria, definida como “humanitária”, e o Hamas comprometeu-se a libertá-los, vivos ou mortos. Entre os presos palestinos que serão libertados, há 20 presos condenados à prisão perpétua. No entanto, os detalhes finais deverão ser discutidos novamente na terça-feira, no Cairo.

Khalil Al-Hayya, vice-chefe do movimento Hamas em Gaza, Yahya Al-Sinwar, disse numa entrevista à Al Jazeera que o Hamas “concordou com um cessar-fogo temporário na primeira fase do acordo”. Ele explicou: “Mas no início da segunda fase, que inclui a libertação dos soldados israelenses reféns, será anunciado um cessar-fogo permanente”. Os mediadores do Catar e do Egito prometeram – continuou na entrevista – que “o presidente Biden será o fiador da implementação do acordo”.

Mas enquanto a notícia foi recebida em Rafah com gritos de alegria e tiros para o ar, fontes israelitas deixaram claro – à luz do silêncio de Netanyahu – que Israel ainda estava “investigando a proposta e as suas consequências”, como é o caso nos Estados Unidos. Estados. Mas publicamente, Israel, talvez incomodado com a pressa do anúncio do Hamas, congelou: “O Hamas não aceitou. É o seu truque habitual”, disse o ministro da Economia, Nir Barkat, enquanto se reunia com a imprensa italiana e permanecia em contacto direto. Com seu governo. Um alto funcionário israelense explicou ao site Ynet que esta é “uma proposta unilateral sem participação israelense. Este não é o projeto que discutimos com os egípcios”, acrescentando que desta forma o Hamas pretende “mostrar a Israel que rejeita” a “proposta”. plano.” para entender.

Enquanto Ben Jvir, um falcão da segurança do governo, acredita que os “jogos do Hamas” merecem “apenas uma resposta: a ocupação de Rafah”. Em vez disso, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou a “todos os países ocidentais para que pressionem Israel para que o aceite”. “Estamos felizes que o Hamas tenha anunciado a sua aceitação do cessar-fogo, com base na nossa proposta – sublinhou – e agora Israel deve dar o mesmo passo”. Quer se chegue a um acordo ou não, o Estado judeu avança com os preparativos para a operação militar contra as brigadas do Hamas em Rafah, uma operação que deverá começar “dentro de alguns dias”, apoiada pela luz verde para planos já preparados pelo IDF e votado por unanimidade. Do Gabinete Militar. O porta-voz militar explicou: “Estamos estudando seriamente cada resposta e esgotando todas as possibilidades em relação às negociações e ao retorno dos reféns às suas casas o mais rápido possível como missão central. o setor.” Daniel Hagery. O início da operação de evacuação do leste da cidade em direção à zona humanitária designada pelo exército israelense em Al-Mawasi, na costa, mobilizou toda a comunidade internacional, que tenta impedir uma escalada completa dos acontecimentos. Antes de anunciar a sua aceitação do acordo de trégua, o Hamas também denunciou a “escalada”. A zona de evacuação – que o exército descreveu como “temporária, limitada e faseada” – inclui “hospitais de campanha, tendas e quantidades crescentes de alimentos, água, medicamentos e suprimentos adicionais”.

As FDI lançaram panfletos em árabe, acompanhados de mensagens de texto, telefonemas e avisos aos meios de comunicação explicando as razões da evacuação e apelando à saída de áreas que serão afetadas pelos combates e daquelas que devem ser evitadas, como a Cidade de Gaza e o corredor. Norte do vale, impedindo a aproximação das cercas de segurança leste e sul com Israel. Na verdade, alguns vêem o ataque do Hamas no domingo, directamente de Rafah em direcção à passagem de Kerem Shalom, que matou quatro soldados, como a razão por detrás da eventual aceleração da operação militar. Israel respondeu lançando ataques aéreos em algumas áreas da cidade, em preparação para o ataque, que levou à morte de pelo menos 26 pessoas num desses ataques.

