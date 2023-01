Irã: Drones atingiram um centro militar em Isfahan, “frustrando um ataque” – Asharq Al-Awsat

“Ataque de drone falhado O ministério disse em comunicado que um dos complexos de oficinas do Ministério da Defesa na cidade de Isfahan, centro do Irã, foi frustrado, acrescentando que um dos drones foi atingido pelo sistema de defesa antiaérea do complexo, e dois outros aviões explodiram. (às 21h, horário italiano), foi relatado que danificou apenas parte do telhado da oficina e não causou ferimentos ou danos ao equipamento. O referido ministério disse à agência de notícias IRNA.

Vídeos divulgados nas redes sociais, ontem à noite, mostraram explosões em um depósito de munições ao norte da cidade de Isfahan, com unidades de emergência enviadas ao local. Testemunhas relataram que três ou quatro explosões.

A televisão estatal iraniana, citando fontes oficiais, afirmou que não houve vítimas. Danos no telhado foram registrados. Oraib disse: “A explosão ocorreu em uma fábrica de munições no Ministério da Defesa e não houve feridos, de acordo com o vice-governador de Isfahan.”

O ministério iraniano disse que um dos dois drones foi destruído pelo sistema de defesa antiaérea do local, enquanto os outros dois explodiram. Um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, cuja autenticidade a AFP não pôde verificar, mostra uma grande explosão no local e imagens de veículos de emergência se dirigindo para a área.

Comentando sobre o ataque fracassado, ele falou sobre isso “Noite explosiva no Irã” Assessor do Presidente ucraniano Mykhailo Podolac, Ele menciona “produção de drones e mísseis” e “refinarias de petróleo”. Em seu tweet, Podolyak afirmou que “A lógica da guerra é implacável e assassina” e “apresenta duramente o projeto de lei aos perpetradores e cúmplices”.

A Força Aérea dos EUA e “outro país” atacaram uma instalação militar do Ministério da Defesa iraniano na cidade de Isfahan com drones: informou a Al Arabiya, citando fontes, informou a agência de notícias TASS. Segundo o canal de TV Al-Hadath, Israel não está envolvido na operação, segundo a agência TASS.

programa nuclear

O Irã tem vários locais de pesquisa nuclear bem conhecidos na região de Isfahan, incluindo a usina de conversão de urânio. Em abril de 2022, Teerã anunciou que havia começado a produzir 60% do urânio enriquecido no local de Natanz, o que está próximo dos 90% necessários para uma bomba atômica.

As negociações para reativar o acordo nuclear internacional iraniano, conhecido pela sigla em inglês JCPOA, concluído em 2015 entre o Irã, de um lado, e a União Europeia e os seis principais países, de outro, paralisaram após um acordo de saída unilateral dos Estados Unidos . em 2018. Esse acordo visava impedir Teerã de adquirir armas atômicas, objetivo que o Irã sempre negou perseguir. programa nuclear iraniano

Tem sido alvo de várias campanhas de ataques cibernéticos, sabotagem e assassinatos direcionados de cientistas.

movimento de protesto

O anúncio do ataque ocorre em um momento em que o Irã não está apenas incomodado com as divergências relacionadas à questão nuclear e com as acusações de alguns países de que Teerã forneceu drones ao exército russo para a guerra na Ucrânia. mas também quem Um movimento de protesto surgiu em meados de setembro após a morte Mahsa Amini, um curdo iraniano de 22 anos que morreu Ao ser detido pela polícia moral por não usar o véu corretamente. Só hoje , Presidente francês Emmanuel Macron Elogiou a “luta” da menina “morta como mártir” por não usar o véu, anunciando as 14 vencedoras da iniciativa Marianne, lançada em 2022 e que premeia quem se empenha na defesa dos direitos humanos e sociais ou na proteção do ambiente .

“A opressão está se multiplicando nos quatro cantos do mundo (…) Mulheres e meninas são muitas vezes as primeiras vítimas dessa injustiça”, enfatizou o chefe de Estado francês em um vídeo publicado em sua conta no Twitter. Macron acrescentou: “Se Mohsa Amini, que foi assassinada como mártir, se torna um símbolo para todos nós hoje, então sua luta nos obriga à responsabilidade e à ação”.