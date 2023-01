Inundação de fogo na frente, Moscou teme armas da OTAN-Corriere.it

Zelensky: A situação é “muito difícil, acelere os suprimentos”. Ele exige mísseis de longo alcance. Rússia retoma treinamento militar no ensino médio

Do nosso correspondente

Como – Grandes novas batalhas estão se aproximando. quem acredita vai começar na primavera Quem realmente os imagina para comemorar memória da guerra Com uma onda de morte e algumas novas conquistas. Há também quem preveja Ofensiva russa massiva dentro de alguns dias. A aceleração não seria um capricho, mas sim uma contramedida do Kremlin à chegada de reforços ocidentais. Não somente Tigre, mas tanques e canhões onde os ucranianos realmente residem Formação em toda a Europa.

Os sinais de novos confrontos aumentam cada vez mais, assim como as mortes de ambos os lados. Mais ataques de artilharia, mais ataques de infantaria blindadaMais afluxo de homens e meios, mais propaganda.

Os russos estão filtrando tudo em suas redes sociais que possa fazer com que esta fase lhes pareça favorável Depois de cair para trás Kharkiv e Kherson. Se o Kremlin também transferiu nos primeiros meses da guerra, em sinal de desprezo pelo exército ucraniano (ou pela vida de seus soldados), peças de museu como tanques T32 da Segunda Guerra Mundial, Agora em Donbass T90s foram vistos (teoricamente, nível Leopard ou Abrams) f Veículo de combate blindado BMPT Com um poder de fogo que lhe valeu o apelido de Exterminador do Futuro.

Toda a máquina estatal russa deixou de esconder a guerra permitindo concertos e festas, pelo contrário, as redes de televisão e as redes sociais estão repletas de vídeos da frente que mais parecem trailers de filmes com música épica. Os críticos de programas de entrevistas subestimam a influência das armas ocidentais. O oposto de Portugal, percebendo que não tinha tanques em funcionamento para oferecer a Kyiv, levou a mídia de Moscou a despovoá-lo.. Para sustentar o consenso interno, o inimigo (o Ocidente) é demonizado ou mesmo através de retreinamento militar obrigatório em escolas secundárias como nos tempos da União Soviética.