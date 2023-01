Ucrânia Rússia, últimas notícias da guerra | Ofensiva russa em Donetsk e Luhansk

para Andrea Nicastro, repórter e editora online

War Bulletin na segunda-feira, 30 de janeiro, ao vivo. O prefeito de Kharkiv disse que o atentado matou uma pessoa e feriu outras três.

• A guerra na Ucrânia chegou ao 341º dia.

• Kyiv e o Wagner Group estão competindo pelo controle de Blahodatny (Donetsk).

• exército ucraniano em Grã Bretanha Para treinar tanques Challenger 2, que serão fornecidos de Londres.

• ponto militar: Satélites italianos que ajudam Kyiv a seguir os movimentos dos russos.

• Schulz: Fale com Putin para parar o conflito.

• Krusty: Eu via a Rússia como aliada, me enganei.

• Sanções do governo ucraniano 182 empresas russo e bielorrusso.

07:24 – Kyiv: repelindo ataques russos em Donetsk e Luhansk Nas últimas 24 horas, as forças ucranianas repeliram ataques da Rússia perto de Belohorivka em Luhansk Oblast, Yambolevka, Rozdolevka, Vasyukivka, Paraskovivka, Pakhmut, Ivanevsky, Klyshchevka, Kordyomyvka e Ozaryanivka em Donetsk Oblast. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças ucranianas lançaram dois ataques contra bases temporárias das forças russas e um ataque contra sistemas de mísseis antiaéreos russos.

05h31 – Ryabkov, depois dos tanques americanos, não adianta negociar Dado que os Estados Unidos decidiram fornecer tanques à Ucrânia, é inútil pensar que podemos negociar não apenas com Kyiv, mas também com seus marionetistas. Ele disse isso em entrevista à agência russa RIA Novosti O vice-ministro das Relações Exteriores de Moscou, Sergey Ryabkov. Nossa posição sobre esta questão é conhecida, creio eu, até mesmo em Washington. Estamos prontos para estudar iniciativas sérias para resolver a crise ucraniana, mas até agora ninguém as formulou. Nas condições atuais, quando Washington anunciou sua decisão de fornecer tanques e seus vassalos, incluindo Ottawa, competiram para saber quantos forneceriam, vale a pena conversar não apenas com os ucronazistas, mas também com os marionetistas. Ryabkov observou que muitos deles são apenas caricaturas em sua ignorância. READ França 100.000 pessoas na praça em frente ao corredor verde. As jaquetas amarelas estão de volta - Corriere.it

04h43 – Stoltenberg pede a Seul mais apoio militar O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, instou a Coreia do Sul a aumentar seu apoio militar à Ucrânia, lembrando que outros países mudaram sua política de proibir suprimentos para países beligerantes após a invasão russa. Seul assinou grandes acordos para fornecer à Polônia, membro da OTAN, tanques, aviões e outras armas.

Desde o início da guerra, o presidente Yoon Seok Yul disse isso ao expressar seu apoio A lei da Coreia do Sul contra o fornecimento direto de armas aos países em conflito dificulta o fornecimento a Kyiv, já que agora se limita a fornecer assistência humanitária.. Em reunião com o ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Park Jin, ontem em Seul, Stoltenberg disse que o apoio da Coreia do Norte à Rússia na guerra na Ucrânia reforça a necessidade de o resto do mundo permanecer interdependente em esforços conjuntos de segurança. Acredito que em um mundo imprevisível e incerto, é de extrema importância que os países que acreditam na liberdade e na democracia em uma ordem internacional baseada em regras estejam juntos – como disse o secretário-geral da OTAN, segundo Yonhap -. Estamos, é claro, preocupados com os imprudentes testes de mísseis e programas nucleares da Coreia do Norte. A guerra na Ucrânia também tem repercussões na sua região. Também sabemos que a Coréia do Norte fornece apoio militar ao esforço de guerra da Rússia com mísseis e mísseis. E isso apenas destaca como estamos interconectados. Durante a visita de dois dias a Seul, que incluiu um encontro com o presidente Yoon, Stoltenberg enfatizou a importância atribuída à parceria ROK-NATO, que pode ser mutuamente benéfica.

02h50 – Schultz: A guerra na Ucrânia não vai se transformar em um conflito entre a Rússia e a OTAN READ Os Estados Unidos atiram perto de uma boate no Tennessee: 3 mortos, 14 feridos A guerra na Ucrânia não vai se transformar em um conflito entre a Rússia e a OTAN: o chanceler alemão Olaf Scholz enfatizou isso ao final de um encontro com o presidente chileno Gabriel Borek durante sua missão na América Latina. Contribuímos para evitar uma escalada do conflito, que teria consequências desastrosas para o mundo inteiro. Isso poderia levar, por exemplo, a uma guerra entre a Rússia e os países da OTAN, mas isso não acontecerá: vamos impedi-lo com todas as nossas forças, conseguimos até agora e continuaremos a fazê-lo. Ele acrescentou que é uma questão de apoiar a Ucrânia e ter uma discussão séria para tomar as decisões que precisam ser tomadas e isso não deve se tornar uma corrida para quem envia mais armas. Ele deixou claro que, como seu colega americano Joe Biden, não deseja enviar tropas à Ucrânia especificamente para evitar uma escalada. Hoje, Scholz descartou seu desejo de enviar caças à Ucrânia depois que ele concordou nos últimos dias em fornecer 14 tanques Leopard 2 de fabricação alemã.

01:28 – Johnson para a BBC, ameaças de Putin antes de invadir a Ucrânia Ex-primeiro-ministro britânico Recom Boris Johnson



que ele foi ameaçado de alguma forma pelo presidente russo Vladimir Putin pouco antes do início da invasão na Ucrânia, A partida em 24 de fevereiro do ano passado. Em entrevista a um documentário da BBC, o homem que estava em Downing Street na época disse que o chefe do Kremlin lhe disse que um minuto seria suficiente para um ataque com mísseis. A ameaça ocorreu durante um longo telefonema entre os dois líderes, seja após uma visita de Johnson a Kyiv no início de fevereiro de 2022, lembrou o ex-primeiro-ministro, ou em um momento em que Putin negou a intenção de invadir a Ucrânia, apesar do reforço militar russo contínuo. unidades na fronteira. Nesse telefonema, diz Johnson, ele alertou Putin sobre os perigos das sanções e do isolamento internacional no caso de uma invasão, e do grave desastre que a guerra causaria. Mas o presidente russo, lembrou ele, persistiu em perguntar se a Ucrânia aderiria à OTAN READ "Quando vou ver Elon, durmo na garagem" - Corriere.it

00:28 – Kharkiv bombardeada, um morto e três feridos Como resultado do bombardeio de um prédio residencial em Kharkiv esta noite, uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas. A afirmação é do prefeito da segunda cidade ucraniana, Igor Terekov, citando a agência UNIAN. Segundo relatos, o quarto andar de parte do prédio foi destruído. Os serviços de emergência continuam mobilizados.

00:10 – Kyiv encomendou 105 drones de reconhecimento de uma empresa alemã O Ministério da Defesa da Ucrânia encomendou 105 drones de reconhecimento da empresa alemã Quantum-Systems GmbH. De acordo com o anúncio da empresa, o fornecimento será financiado pelo governo alemão, informa o Ukrinform. Kyiv já havia encomendado 33 aeronaves em agosto.