“Eu não a chamaria de linda.”. No domingo, no Japão, enquanto observadores internacionais se concentravam nas observações sexistas feitas pelo vice-presidente do Partido Liberal Democrata, Taro Aso, em frente ao Parlamento. Ministra das Relações Exteriores, Yoko KamikawaO próprio Aso (entre os mais relutantes em desmantelar a sua facção seguindo o conselho do primeiro-ministro Fumio Kishida após o escândalo financeiro que abalou o partido conservador no poder) na verdade elogiou a realidade diplomática.

“Ele é uma estrela em ascensão”, disse ele, elogiando o seu inglês (uma competência essencial no Japão, onde a maioria das pessoas não o fala), a sua capacidade de “lidar com os seus próprios compromissos” e o seu trabalho na Assembleia Geral das Nações Unidas. “Isso fortalece sua candidatura para se tornar a primeira mulher a chefiar o governo. A velha é maravilhosa. Entre uma declaração parental e outra (Ele também pronunciou incorretamente o nome “Kamimura” duas vezes.) Na enfumaçada política japonesa, a sensação era a de uma posse. Ela minimiza isso, mas uma pesquisa da Nikkei-TV em Tóquio a mostra como uma das candidatas favoritas entre os japoneses mais velhos.

Dizem que as coisas nunca mudam no Japão, mas mudam. Ele completa 71 anos em março, nasceu em Shizuoka e possui mestrado pela Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard. Kamikawa, o antigo Ministro da Justiça “de ferro”, está no cargo desde a remodelação do gabinete que ocorreu há quatro meses.O Japão, de acordo com o Fórum Económico Mundial, ocupa o 138º lugar entre 146 países em termos de representação política feminina (tanto que enviou um homem ao G7 em Junho para tratar destas questões).

Graças aos problemas de Kishida, cujo mandato termina em setembro, Kamikawa ganha destaque. Ela foi a primeira a felicitar Taiwan pela vitória eleitoral alcançada pelo pró-independência William Lai, depois voou para a Ucrânia numa importante missão, e depois para Washington via Blinken (Kishida, que iniciou os seus contactos com Trump após as convenções no Iowa, irá estar presente no caucus em Iowa). A Casa Branca em 10 de abril). Acabou de lançar um grupo de trabalho sobre mulheres, paz e segurança. READ "Houve erros...". A aceitação de Kadyrov

“Se o LDP acredita que um candidato populista é a melhor escolha para vencer as próximas eleições”, diz Al. correio O analista Rintaro Nishimura “poderia escolher o ministro digital Taro Kono (a quem os japoneses mais jovens preferem), Sr. Dr.), ex-secretário-geral Shigeru Ishiba ou Kamikawa. Penso que este cenário está a começar a concretizar-se e tornar-se-á mais realista se as reformas de Kishida não forem convincentes e ele continuar impopular. No entanto, Kono e Ishiba não são muito queridos pelos membros do Parlamento. Kamikawa é uma alternativa atraente, porque é muito respeitada, porque é mulher e porque é “inofensiva”, o que significa que não é uma reformista como Kono, nem é considerada uma traidora como Ishiba.

Na verdade, em Dezembro, após o escândalo do financiamento do jantar, houve quem esperasse, de forma um tanto hipócrita, que Primeiro Ministro como solução para muitos problemas. Entretanto, seguindo Mizuho Fukushima, líder de longa data do Partido Social Democrata, o Partido Comunista acaba de optar pela primeira vez por ser liderado por uma mulher (Tomoko Tamura). No entanto, as mudanças também devem ser estruturais. A disparidade salarial entre homens e mulheres, por exemplo, é de 22%, uma das maiores da OCDE.