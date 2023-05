A Rússia não tem recursos para atacar. Tanque americano na Alemanha

A Rússia carece de recursos para lançar uma nova ofensiva em grande escala. Este é o “veredicto” do serviço secreto ucraniano, de acordo com a imagem desenhada pelo porta-voz Andrei Yusov na Kiev TV. Ele diz que a Rússia está “na defensiva” quando “toda a linha de frente” é considerada. As forças russas carecem de armas e homens “para repetir as operações ofensivas em larga escala. Ao longo do último período têm estado a preparar-se para a defesa e este é um factor importante que a liderança ucraniana certamente tem em conta na preparação da libertação dos territórios ocupados”. ”, diz Yusov.

E continua que a Rússia mantém a capacidade de lançar ataques com mísseis, mesmo que sinta falta de armas nesta região. Os mísseis Kalibr, em particular, não são tanto: “Eles estão procurando soluções alternativas, estão procurando armas em todo o mundo, mas até agora não alcançaram um sucesso particular.” A Rússia ainda tem um grande número de mísseis S-300 à sua disposição, capazes de causar danos massivos com imprecisões imprecisas.

Enquanto isso, a guerra sempre gira em torno do fulcro de Bakhmut. A cidade no leste da Ucrânia está no centro do conflito. O Estado-Maior de Kiev ainda descreve confrontos violentos associados a “ações ofensivas ineficazes” das forças russas. Kiev explica que “as unidades ucranianas repeliram vários ataques na área da cidade de Marinka”. Yuriy Fedorenko, oficial da 92ª Brigada, postou uma atualização no Telegram de que soldados ucranianos haviam consolidado suas posições e ganhado terreno em algumas áreas nos últimos três dias.

Enquanto isso, quando o presidente Volodymyr Zelensky volta para casa depois de sua viagem pela Europa – Roma, Berlim, Paris e Londres – chegam notícias da Alemanha que podem ajudar a esclarecer os planos de Kiev. 31 tanques americanos M1 Abrams pousaram em solo alemão, anunciou o Pentágono. Nos próximos 15 dias, militares ucranianos chegarão à Alemanha para treinamento no uso de veículos. O treinamento durará vários meses e o Abrams pronto para a guerra chegará à Ucrânia no próximo outono.