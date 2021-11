O risco de uma nova guerra na Bósnia é ‘muito real’ – Corriere.it

Relatório do Alto Representante da Bósnia Schmidt às Nações Unidas: Ameaças do Líder Nacional

Milorad Dodik reconstruirá um exército sérvio que poderia explodir os acordos de Dayton e levar à secessão



Após declarações de membros do Parlamento Europeu e do primeiro-ministro croata Plenkovic, preocupação com o aumento das tensões étnicas causadas pelas declarações do líder sérvio da Bósnia Milorad Dodik, Agora, o principal representante da comunidade internacional na Bósnia alertou que o país em perigo iminente de divisão e que há uma possibilidade muito real de um retorno ao conflito.

Em um relatório às Nações Unidas, ele previu guardião

E Christian Schmidt é o Alto Representante da Bósnia e Herzegovina. avisa do perigo que Separatistas sérvios restabeleceram seu próprio exército, dividindo as forças armadas nacionais em duas partes. Um cenário que desencadearia a guerra no trigésimo aniversário do início do conflito nos Balcãs.

A história da unificação étnica do exército na Bósnia e Herzegovina remonta a 2006. Embora o processo de integração tenha ocorrido sob pressão da comunidade internacional, o nascimento de um uniforme semelhante para soldados sérvios, croatas e bósnios (muçulmanos bósnios) foi bem-vindo por muitos. Como um sinal de verdadeira esperança. No entanto, não houve nenhuma melhoria adicional ao longo dos anos. Agora, a manutenção da paz internacional na Bósnia está confiada a uma força residual da União Europeia (EUFOR), de 700 homens. A OTAN mantém uma propagação em Sarajevo.

Mandato de um ano para ambos com renovação pendente esta semana no Conselho de Segurança da ONUMas a Rússia ameaçou bloquear uma decisão a menos que todas as referências ao Alto Representante sejam removidas, potencialmente minando a autoridade de Schmidt como supervisor do Acordo de Paz de Dayton de 1995.

Em seu primeiro relatório desde que assumiu o cargo em agosto, Schmidt, ex-ministro do governo alemão, Ele alertou que a Bósnia enfrenta a maior ameaça existencial no período pós-guerra. Líder sérvio da Bósnia, Milorad Dodik ameaça retirar-se das instituições internacionais e nacionais, incluindo o exército nacional, e reconstituir uma força sérvia.

Em 14 de outubro, Dodik ameaçou forçar o exército bósnio a se retirar da Republika Srpska (a metade sérvia da Bósnia), ao mesmo tempo em que advertia que havia amigos que poderiam apoiar a causa sérvia, com uma referência clara a Moscou.

No mês passado, a polícia sérvia da Bósnia conduziu exercícios antiterror na montanha Jahorina, onde as forças sérvias bombardearam Sarajevo durante o cerco de 1992-1995. Isso equivale a uma separação sem aviso prévioSchmidt escreveu em um relatório entregue sexta-feira ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. De acordo com o relatório, as ações de Dodik ameaçam a paz e a estabilidade no país e na região e, se não forem respondidas pela comunidade internacional, podem levar ao término dos Acordos de Dayton. O Alto Representante também disse que pode haver confrontos entre as autoridades policiais nacionais da Bósnia e a polícia sérvia da Bósnia.

O relatório de Schmidt foi entregue enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas preparava sua resolução anual para renovar o mandato de manutenção da paz para a EUFOR e a sede da OTAN, com votação marcada para amanhã.

O Kremlin se opõe à nomeação de Schmidt e se recusa a reconhecer sua autoridade. Um diplomata envolvido nas negociações disse que acho que o que a Rússia realmente quer é minar a autoridade do Gabinete do Alto Representante, impedindo-o de se reportar ao conselho.

O vice-secretário de Estado dos EUA, Gabriel Escobar, disse ao Congresso na semana passada que os Estados Unidos estão trabalhando com a União Europeia para garantir que haja consequências para quaisquer ações ilegais ou desestabilizadoras na Bósnia. Mas não está claro se o governo Biden apoiará o novo envolvimento da OTAN.