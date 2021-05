Gaza, foguetes palestinos nas passagens de fronteira: ajuda humanitária bloqueada. Israel: “Estamos estabelecendo um cessar-fogo.” Di Maio: “A União Europeia envia seu enviado especial”

Enquanto Israel, Que hoje convocou cerca de 70 chefes de missão e outros diplomatas radicados no país, entre eles Estados Unidos da AméricaE a ChinaE a União EuropéiaE a Rússia E também Itália, É a avaliação das condições de um cessar fogo– Os confrontos contínuos entre o estado judeu e seu homólogo palestino, especialmente com as formações que operam na Faixa de Gaza, Hamas Na primeira aula. À tarde também uma caravana de Ajuda humanitária jordaniana Destinado ao hospital jordaniano Gaza Ele não conseguiu entrar no setor porque Valico de Kerem Shalom O que tinha que passar era um assunto Ataque de morteiro palestino. Pelo mesmo motivo, os petroleiros israelenses se preparavam para transportar combustível para Gaza com a ajuda da agência das Nações Unidas Unro, Eles foram forçados a sair. Ontem, homens armados palestinos lançaram um ataque semelhante contra Via ErezEnquanto outra ajuda humanitária estava para passar. Também Sereias Mísseis anti-mísseis no norte de Israel, na área entre Haifa E a LíbanoEnquanto algumas testemunhas falavam de explosões no céu devido aos mísseis interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de ferro. Mas a resposta Tel Aviv Não muito tempo atrás, um porta-voz do exército disse: “Vários alvos foram atingidos no território libanês.”

Enquanto isso, a operação de “guarda das muralhas” continua, que novamente na noite passada – de acordo com o porta-voz militar israelense Heday Zilbermann – acerta Lente 40 Hamas e Jihad Islâmica, com mais 12 quilômetros destruídos, incluindo depósitos de armas e centros de comando. Pelo menos 10 milicianos foram mortos. Ataques focados em Khan Younis e Rafah, No sul seção Onde a maioria dos mísseis estão Israel. Zilberman Ele mencionou isso mais tarde Hamas Ele tentou atingir as bases da aviação, “mas falhou”. Durante a noite, a organização palestina disparou foguetes nas regiões centro e sul Israel Sirenes foram ouvidas em algumas bases da força aérea, como cidades costeiras Ashdod e Ashkelon No sul e no meio e até mesmo no norte Rehovot E o Palmachim. No entanto, Zilbermann afirmou que os mísseis não causaram danos.

Dirigindo-se aos diplomatas com quem o primeiro-ministro israelense se reuniu hoje, Benjamin Netanyahu“Criticar Israel por suas atividades é ridículo. Isso prejudica os outros”, afirmou. Democracias Lutando em condições semelhantes. É um registro de hipocrisia e loucura. Tudo isso faz isso Encorajando terroristasEle então acrescentou: “Para ser determinado Vá em frente com o processoA fim de “restaurar a calma e a segurança aos cidadãos israelenses”. Enquanto isso Heiko MasMinistro das Relações Exteriores da República Árabe do Egito AlemanhaO país que mais falou a favor do “direito de Israel de se defender”, voará para o país esta noite para realizar reuniões diplomáticas em cada um dos Jerusalém é um Ramallah, A capital da Palestina.

O Ministro das Relações Exteriores também falou a respeito, Luigi Di Maio, Que sublinhou durante um briefing perante a câmara a necessidade de uma rápida desaceleração, um retorno ao diálogo político e um apelo às partes para que cessem as hostilidades. Referindo-se a isso para a Itália Dois estados É o único caminho a seguir e, em seguida, pediu à União Europeia que enviasse ao país o seu enviado especial: “Estamos convencidos da necessidade de a União Europeia assumir uma posição clara e unificada e trabalhar para restabelecer a calma e melhorar as perspectivas por voltar à mesa de negociações – disse – apoiei, para tanto, a oportunidade de o Sindicato se desenvolverUma iniciativa diplomática pró-ativa, Na esperança de ser Representante Especial da União Europeia O processo de paz no Oriente Médio, Sven CopmansÉ possível viajar para a região o mais rápido possível para estabelecer contato direto com as duas partes Farnesina Em seguida, ele enfatizou a importância de ter Eleições palestinas, Agendado para 22 de maio e adiadoAutoridade Nacional Palestina: O adiamento da Autoridade Palestina “levou a população palestina a se mover nas praças e ruas – e ele acrescentou – esperamos que assim que as condições o permitirem, um novo calendário eleitoral seja determinado e continuaremos a apoiá-lo”. todas as condições para a realização das consultas eleitorais, incluindo um Leste de Jerusalém“

Vítimas e foguetes Dez dias após o conflito, eu 219 Palestinos matandoDestes, 63 crianças, 36 mulheres e 16 idosos. o número de Ferido Enquanto isso, aumentou para 1.530. O número total de foguetes disparados até agora Gaza para Israel O exército disse que havia subido para 3.750 na noite passada Tel Aviv. Sistema de defesa israelense Cúpula de ferro Interceptou, em média, 90% dos mísseis que provavelmente detonariam Centros habitados.

A frente diplomática – O França Ele apresentou às Nações Unidas uma resolução visando um cessar-fogo entre eles Israel e HamasEm coordenação com Egito e Jordânia. A proposta chega ao Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos proíbem a declaração do conflito israelense-palestino por oito dias. Embaixador da China nas Nações Unidas, Zhang JunEle disse que ouviu a sugestão e que, ” China Sem dúvida, apóia os esforços feitos para acabar com a crise, e fontes francesas indicaram que Egito e Jordânia “Agora estou em paz com Israel Eles são heróis influentes nos lugares sagrados Jordânia Vamos Gaza Para os egípcios. ”Os três governos concordaram em três componentes simples: Um cessar-fogo FoguetesE o cessar-fogo e a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. Também o grande ator Josep Borrell Ele ressaltou que o cessar-fogo é uma prioridade da União Europeia e dos Estados Unidos, disse Agência de notícias, Presidente Joe Biden Funcionários da administração cantaram pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu E outras autoridades israelenses de alto escalão devem encerrar seu bombardeio Gaza.