Salve a social-democracia alemã. Como se o colapso das pesquisas de opinião, o vazio programático e a transparência de seu candidato a chanceler Olaf Schultz não bastassem, outra peça se choca com o Partido Social Democrata: Suspeita-se de roubo literário na elaboração da tese de doutorado, A Ministra da Família, Franziska Gevi, renunciou, Ele é talvez o rosto mais novo e promissor do Partido Social-democrata.

No entanto, a carreira de Geoffie não termina aqui, já que a ministra disse estar determinada a permanecer como candidata dos social-democratas à prefeitura de Berlim nas eleições de 26 de setembro, mesma data das eleições federais. “Aceitei a decisão com respeito e pesarO conselheiro disse Angela MerkelAo que agradeceu a Geoffe “pela excelente cooperação no governo”. O papel da mulher temporariamente resignada foi atribuído à Ministra da Justiça, Christine Lambrecht, também do Partido Social-Democrata.





O caso Doktorarbeit começou em 2019, um ano após Jeffrey ser nomeado Ministro, Que se tornou conhecido como prefeito de Neukölln, um dos bairros mais problemáticos de Berlim. A plataforma eletrônica acusa o ministro Wiki VroniPlag De usar tantas citações sem atribuí-las em uma tese sobre o funcionamento da Europa, que em 2010 lhe rendeu o doutorado em Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim. As duas primeiras verificações internas foram resolvidas com uma patente cheia de suspeitas: A universidade permitiu que ela mantivesse o título, mas ela expressou a culpa, mantendo as dúvidas vivas e os pedidos de demissão. Na esperança de acalmar a polêmica, Geoffey disse que não colocaria mais Doktor antes de seu nome. Mas agora eles estão prestes a me revelar Resultados da terceira verificação“Nos últimos dias – disse Geoffe – houve novas discussões sobre minha tese. O governo, o meu partido e a opinião pública têm direito à clareza, razão pela qual pedi ao chanceler que me libertasse das minhas funções. Confirmo que escrevi meu trabalho de boa fé, com toda minha capacidade e consciência, e lamento se cometi erros. READ “Agente Chauvin é culpado de assassinato” - Corriere.it

O plágio no trabalho acadêmico parece ser o carma da política alemã. Pelo mesmo motivo, no passado Eles renunciaram em 2011 Ministro da Defesa, Carl Theodor Tso Gutenberg, Considerado o provável Delphine de Merkel, e em 2013O Ministro da Educação é muito leal à Chanceler Annette Chavannes. Outro legislador da CDU, Frank Stifel, foi afastado do doutorado em 2017: não renunciou, mas anunciou sua aposentadoria da política no final do mandato. Em 2015 Wiki VroniPlag Também levantou dúvidas sobre a então ministra da Defesa e atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mas uma auditoria da Faculdade de Medicina da Universidade de Hannover esclareceu, apesar de “brechas óbvias” na atribuição das citações de sua tese.