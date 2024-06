Líderes “deficientes” tentam relançar o G7 – G7 na Itália

Entre as oliveiras de Borgo Egnazia, líderes que sofrem crises e “impedidos” por aventuras políticas internas tentam recomeçar a nível internacional. A cimeira do G7 poderá ser um ponto de partida que nos permita sair das profundas crises que assolam algumas das partes envolvidas na cimeira. E que, apesar de terem superado as divisões internas do G7, estão a fazer o seu melhor para se apresentarem como actores fiáveis ​​numa situação muito difícil. Não é uma tarefa fácil, dados os problemas que afectaram recentemente Macron, Schulz e Sunak, e os problemas de Biden, que hoje parecia particularmente cansado.

ANSA ANSA A primeira reunião do Papa no G7, dez reuniões bilaterais pela paz – G7 Itália – Ansa.it Francisco se encontrará com Biden, Zelensky, Macron e outros (ANSA)

É também por isso que – para além do conflito sobre o aborto – tudo será feito para garantir que a reunião possa alcançar resultados importantes sobre as questões que estão no centro das discussões, como a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, a migração e a inteligência artificial . . A motivação comum é, portanto, relançar o papel do próprio G7 como ponto de referência renovado e possível num momento histórico em que os equilíbrios geopolíticos estão a mudar rapidamente e onde o novo caos global deixa pouco espaço ao multilateralismo e ao diálogo internacional.

ANSA ANSA Meloni está irritado: “Macron está em campanha no G7” – G7 Itália – Ansa.it Frost com o presidente francês. Para Paris, “nada muda na União Europeia” (ANSA)

O interesse comum é, portanto, alcançar “sucesso” para o G7 em Borgo Egnazia, o que poderia relançar a imagem de alguns dos principais partidos. Em primeiro lugar, Macron e Schulz, que há anos não são tão fracos. O Presidente francês sofreu um verdadeiro choque nas eleições europeias, com a vitória do partido de Marine Le Pen, que o obrigou a convocar eleições legislativas nas próximas semanas. Schulz viu o seu partido terminar não só atrás da CDU, mas também atrás da AfD: um passo dramático e quase insultuoso. Sunak está agora no fim de sua experiência em Downing Street. Em 4 de julho, nas eleições do Reino Unido, o retorno trabalhista de Keir Starmer deverá varrer os conservadores.

Biden também não está passando por momentos felizes. A campanha contra Trump é particularmente difícil e os altos e baixos que o seu filho Hunter está a viver afetam o equilíbrio da família. O presidente americano parecia cansado hoje. Chegou atrasado a duas datas de cimeira e preferiu não comparecer ao jantar oferecido pelo Presidente Mattarella aos líderes do G7 em Brindisi. Por outro lado, esta é a sua segunda viagem à Europa em poucos dias, depois da viagem que foi dedicada às comemorações do desembarque na Normandia.

O estado de espírito da Primeira-Ministra Meloni é certamente diferente do dos seus colegas após o resultado positivo nas eleições europeias e ela espera grandes resultados da cimeira de Borgo Egnazia. Mas, como referimos, e pelas razões anteriormente mencionadas, alcançar um bom resultado para a cimeira é do interesse de todos. Uma lufada de ar fresco para os líderes que se encontram numa situação que pode não ter sido prevista, pelo menos nestes termos, há apenas algumas semanas.

O primeiro ponto é relançar o papel desempenhado pelo próprio G7 em geral, que caiu inevitavelmente nas sombras após a guerra na Ucrânia e a oposição cada vez mais forte não só com a Rússia, mas também gradualmente com a China. Em vez disso, o que falta precisamente ao Ocidente é um fórum de diálogo onde possamos trocar posições e identificar estratégias comuns para enfrentar os grandes desafios do início do milénio.

Todos estes desafios estão aqui na mesa dos Sete Grandes na Apúlia: o apoio à Ucrânia sob Zelensky, o apoio de Biden ao plano de trégua em Gaza, as relações reais e tangíveis com África, a gestão conjunta da migração e o desafio histórico. inteligência artificial. Uma resposta forte e claramente legível deveria vir de Borgo Ignazia. Os sete grandes homens, tentando superar as crises pessoais, trabalham nisso à volta da mesa da grande oliveira da ermida da Apúlia.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA