O fornecimento de eletricidade para a usina nuclear de Zaporizhzhia foi restaurado: O CEO das autoridades regionais pró-Rússia, Vladimir Rogov, anunciou isso no Telegram, informou a TASS. Rogov escreveu: “O fornecimento de energia normal da usina nuclear de Zaporizhzhya foi restaurado. Geradores a diesel de backup foram usados ​​por menos de uma hora.”

Durante a noite, o exército russo disparou sete mísseis S-300 contra Zaporizhia e seus arredores, onde fica a maior usina nuclear da Europa. “O inimigo lançou novamente um ataque noturno com mísseis. Sete mísseis S-300 foram disparados contra Zaporizhia e seus arredores”, escreveu Oleksandr Staruch, chefe da administração militar regional, no Telegram, conforme relatado pelo Ukrinform. “Três mísseis causaram a destruição de uma das aldeias perto de Zaporozhye: um prédio foi parcialmente destruído e equipes de resgate resgataram três pessoas sob os escombros. Não houve mortes”, disse Staruch. Desde o início da guerra, 242 civis foram mortos por mísseis russos em Zaporozhye.

Enquanto isso, euA operadora polonesa Berne disse ter detectado um vazamento no oleoduto Druzhba, que transporta petróleo da Rússia para a Europa.: Relatório de Mídia Internacional. Byrne explicou que os motivos da perda são atualmente desconhecidos. O vazamento foi encontrado em uma seção do oleoduto a 70 quilômetros da cidade de Blok, no centro da Polônia. Byrne disse que a segunda linha do oleoduto e outros elementos da infraestrutura de Byrne estavam operando normalmente.

Moscou, líder 007 Kyiv cai na ponte da Crimeia

Para a inteligência russa (FSB), de acordo com relatórios da TASS, o ataque terrorista na ponte da Crimeia foi planejado pelo chefe da inteligência militar ucraniana, Kirill Budanov. A inteligência russa também informou que prendeu oito suspeitos em conexão com a explosão na ponte da Crimeia. “Até o momento, cinco russos, três ucranianos e um armênio que participaram dos preparativos para o ataque foram detidos em processos criminais”, disse o Serviço Federal de Segurança. Relatórios TASS. Até agora, acrescentou, foram identificados pelo menos 12 parceiros nos preparativos para o ataque. Três ucranianos, um cidadão georgiano e um armênio organizaram a entrega de explosivos da Bulgária, primeiro para a Geórgia e depois para a Armênia. Além disso, de acordo com a inteligência russa, outro cidadão ucraniano e cinco russos identificados prepararam documentos falsos para uma empresa não localizada na Crimeia receber os explosivos.

No ataque de sábado passado à ponte da Crimeia, foram usados ​​22.770 quilos de explosivos: anunciou a inteligência russa (FSB), explicando que os explosivos foram carregados em 22 plataformas de transporte (para transporte) e envoltos em bobinas de polietileno estrutural. Relatórios TASS. “Os explosivos estavam escondidos em bobinas de polietileno estrutural em 22 paletes com um peso total de 22.770 kg – disse o FSB. Eles foram enviados do porto de Odessa para a cidade búlgara de Ruse no início de agosto.” A expedição foi organizada com base em um contrato datado de 2 de agosto entre a Translogistics UA (Kyiv) e a Baltex Capital (Ruse).

A inteligência russa (FSB) frustrou um ataque terrorista dos serviços especiais ucranianos visando uma estação de logística na cidade russa de Bryansk e prendeu um cidadão ucraniano: o próprio FSB anunciou, informou a TASS.

Bielorrússia envia 20 tanques para a Rússia

O primeiro lote de vinte tanques T-72 foi enviado da Bielorrússia para a região de Belgorod, na Rússia: o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou isso em seu relatório diário. O Estado-Maior Geral confirmou que o complexo militar-industrial bielorrusso já está envolvido na reparação de equipamentos russos danificados durante as hostilidades. O Ukrinform relata isso.

Mais explosões

Três civis, incluindo uma menina de 6 anos, foram feridos à noite em Nikopol, no sul da Ucrânia, após um ataque violento das forças russas, disse o governador da região de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko. Segundo Reznichenko, a cidade foi atingida por 100 balas que danificaram uma casa. A menina e sua mãe ficaram gravemente feridas. Mais de 30 edifícios, casas, um jardim de infância, uma escola, algumas lojas, o sistema de transporte de gás e linhas de energia foram danificados no ataque.

O prefeito Ivan Fedorov disse que houve uma forte explosão pela manhã em Melitopol, informou o jornal Kyiv Independent. Segundo informações preliminares, um carro explodiu. No momento, não há informações sobre nenhuma vítima.

Também explosões na região de Nikolaev, no sul do país e sirenes antiaéreas em oito regiões ucranianas: isso foi relatado pela agência russa TASS, que cita a mídia ucraniana (Obshchestvennoye e 24 TV).