Estados Unidos, massacre em escola do Texas: 19 crianças e dois professores mortos. O assassino morreu quando tinha 18 anos de idade. Biden: ‘Agora temos que agir’

uma massacre. preparação massacre no a escola no Usos Que re-propõe o eterno debate sobre a facilidade de venda de armas em Estado unido. Mais vítimas do que um Columbineque é um banho de sangue muito parecido com aquele gancho de lixar. Desta vez foi a cena do tiro dentro do prédio da escola Uvaldno Texas. Vinte e um mortos 19 crianças E professoresdentro das paredes Escola Primária Rob, cerca de cinquenta quilômetros de San Antonio. o o assassinoJovem de 18 anos foi morto em confronto com a polícia Salvador Ramos. Ele foi trabalhar por volta das 13h e matou um Sangue frio alunos de sua antiga escola.

Quando os agentes chegaram às 13h06, se depararam com uma cena horrível. Apesar da velocidade da intervenção, Ramos, na verdade, em seis minutos conseguiu ferir mortalmente várias pessoas, principalmente crianças, e depois entrou em confronto com a polícia, ferindo duas antes de serem mortas. massacre realizado com Duas armas semiautomáticascomprado há 18 anos e postado no Instagram nos dias anteriores, já tendo aberto fogo nele Vovó, gravemente ferido. Segundo amigos e parentes, citados por Washington PostViva o meninoinfância conturbada: foi vítima Autoritarismo para ele gaguejar pronunciado sigmatismo (“S”) voar). “Ele era alvo dos colegas nas aulas, nas redes sociais e na rua, mas era um menino tímido E Legal. “Ele só precisava sair de sua concha”, disse ele ao jornal americano. Stephen Garcia – melhor amigo de Ramos no passado – acrescentando que o jovem de 18 anos, após postar uma foto dele usando delineador preto, foi insulto fortemente na web.

1 / 7

Tiroteio em uma escola primária nos Estados Unidos e Texas: mortos e feridos





(Foto AP/Dario Lopez-Mills)

Ele está claramente abalado e com lágrimas nos olhos, Joe Biden Dirigindo-se aos americanos e ao Congresso e pedindo ação sobre as armas: “Podemos e devemos fazer mais. É hora de transformar a dor em ação” e enfrentar o lobby das armas, disse o presidente dos EUA após retornar de sua viagem à Ásia.. Falando de mais um massacre, o chefe da Casa Branca se identificou como “cansado e enojado” e se dirigiu diretamente aos americanos: “Por que queremos viver com isso? massacre? Por que continuamos deixando isso acontecer? Pelo amor de Deus, onde está nossa espinha dorsal? Daí o apelo a regras de bom senso sobre armas para evitar tragédias como esta: “Não me diga que não podemos ter impacto neste massacre”, acrescenta. Kamala Harris: “Quando é demais, agora devemos agir.”

Ramos chamou um Anônimo No Instagram, ela conta que tem um segredo que quer compartilhar: “Eu vou…”. No entanto, ele não confessou à garota o gesto maluco que tinha em mente e que completou algumas horas depois. O jovem de 18 anos realizou o massacre dois dias antes do final do ano letivo em uma área hispânica, antes da conferência anual da Associação Hispânica. Associação Nacional do RiflePoder salão de armas. A data é na verdade para sexta-feira em Houstonno Texas, que agora está de luto pelo assassinato de crianças, e intervenções Donald Trump e governador do estado Greg Abbott.

Bem na Abbott agora crítica para suavizar recentemente leis em armas. Um tweet de 2015 também apareceu no qual ele pedia ao Texas para correr e comprar armas: “ele é Uma vergonha. Texas está apenas em segundo lugar Califórnia Para comprar novas armas. chilro. O massacre já havia inflamado o debate sobre armas no meio Campanha Das primárias à luz de eleições intercalares. No entanto, não é certo que o impulso se traduza em ação, uma vez que os massacres ocorridos ao longo dos anos não conseguiram superar o impasse Congresso.

O tiroteio, o pior em uma escola desde 2012, na verdade prolonga rastro de sangue Assassinato em massa nos Estados Unidos. o Massacre de Uvald Aconteceu menos de duas semanas depois dos 18 anos supremacia branca Abra o fogo no supermercado búfaloNova York, matando 10 clientes e trabalhadores. “Passei minha carreira Senador E como vice-presidente trabalhando sabiamente para aprovar leis sobre armas – disse Biden – não podemos e não seremos capazes de evitar todas as tragédias. Mas sabemos que as leis funcionam e têm um impacto positivo. Quando concordamos em Proibição de armas ofensivasos tiroteios em massa caíram.” Ele lembra que quando a lei acabou, eles “triplicaram”.