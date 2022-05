As vítimas do massacre na escola do Texas estavam todas na mesma classe

Salvador Ramos havia anunciado o massacre nas redes sociais.

Salvador Ramos tinha 18 anos sem antecedentes criminais e sem problemas mentais conhecidos. Ele usou um AR-15 e a “única indicação” de um massacre no horizonte foi no Facebook, onde escreveu “30 minutos antes de eu chegar à escola: estou prestes a atirar na minha avó. Mais tarde ele escreveu: atirei na minha avó, então 15 minutos atrás Da carnificina, ela acrescentou: Estou à beira de um tiroteio na escola primária.” Isso foi confirmado pelo governador do Texas, Greg Abbott, observando que o assassino atirou no rosto de sua avó e depois fugiu. Depois foi para a escola primária, onde entrou pela porta dos fundos.

Cartas enviadas a uma garota na Alemanha –

Poucos minutos antes do massacre de Yuvaldi, Ramos também enviou uma série de mensagens a uma menina na Alemanha declarando “vou atirar em uma escola primária” e que ela “acabava de atirar na cabeça da avó”. As notícias das mensagens já haviam aparecido, mas a CNN está revelando o conteúdo dessas trocas. A menina tem 15 anos, mora em Frankfurt e conheceu o assassino por meio de uma plataforma social em 9 de maio. O spam foi enviado às 11h21, hora local, 17h21 na Itália, pouco antes do massacre. Nos dias anteriores, Samos disse à garota que a munição havia chegado.

O telefonema antes do massacre: “Eu te amo” –

A jovem disse que recebeu um telefonema, por volta das 11 horas locais, em que Ramos lhe disse que a amava. A garota explicou que conversava com o assassino todos os dias pelo FaceTime e por meio de um aplicativo chamado Yubo, e que brincava com ele em outro aplicativo, o Platão. “Ele parecia feliz e relaxado”, disse ele. Certa vez, ele disse a ela que iria visitá-la “em breve” em Frankfurt. Mas as outras mensagens a incomodavam. Quando ele falou sobre munição, por exemplo, ela “explodiu ao entrar em contato com as pessoas”. Perguntei a ele o que ele ia fazer e ele disse: “Espere, é uma surpresa”. Em outra carta, o assassino escreveu a ela que havia “jogado gatos mortos em algumas casas”.

Advogado do Texas: os professores devem estar armados

Enquanto isso, o debate sobre o livre acesso a armas continua nos Estados Unidos. Enquanto o presidente Biden argumenta que “é hora de transformar a dor em ação”, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, republicano (aliado de Trump), está levantando a ideia de armar professores. “Não podemos impedir que os bandidos façam coisas ruins”, disse Paxton. “Mas podemos armar e preparar os professores para responder rapidamente. Na minha opinião, essa é a melhor resposta.”

Matar a criança enquanto soa o alarme.

E de fontes investigativas, a terrível dinâmica do massacre de Yuvaldi começou a se infiltrar. A pequena Amerie Jo Garza, vítima do tiroteio no Texas, tentou ligar para o 911 (o número de emergência) quando viu o assassino. A menina de 10 anos provavelmente foi a primeira a ser morta por um tiro justamente porque o viu com o telefone na mão.

Assassino de crianças: ‘Você está prestes a morrer’ –

“O atirador entrou e disse às crianças: ‘Vocês vão morrer'”, disse a avó da jovem heroína. “Amiri pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência. Atirou nela.” Seu pai, Angel Garza, escreveu no Facebook: “Obrigado a todos por suas orações e pela ajuda que me deram para encontrar minha filha. Eu encontrei. Meu pequeno amor agora voa com os anjos acima. Por favor, não tome um segundo de vida como garantido. Abrace sua família. Diga à eles que você os ama. Eu te amo, Príncipe Joe. Proteja seu irmãozinho por mim.”

Um milhão de armas registradas no estado, o principal EUA –

Em 2021, o Texas tinha um milhão de armas registradas, o maior número nos Estados Unidos e mais do que os da Flórida e da Virgínia, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no ranking dos EUA. O Houston Chronicle relata, observando que desde 2018, o Texas também tem o recorde de mais mortes em tiroteios em massa.

Um agente especial de imigração mata o assassino.

Um assassino de escola primária de Ovaldi, Texas, foi morto por um agente de Burtack, a unidade tática da Patrulha de Fronteira dos EUA especializada em responder a ameaças terroristas de todos os tipos. Fox informou que o agente estava na área como parte de uma operação contra o contrabando de imigração ilegal para os Estados Unidos quando o alarme disparou. Imediatamente intervir, o agente foi capaz de parar os assassinos enquanto ainda estava levemente ferido.