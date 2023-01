O assassinato de um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana

Um membro dos Guardiões da Revolução, um corpo militar da República Islâmica estabelecido após a revolução de 1979, foi morto em uma emboscada perto de sua casa em Teerã. Isso foi relatado pela agência de notícias oficial do regime, IRNA, que fala explicitamente sobre um “ataque terrorista.

o homem, Qassam Fathallah “Ele foi morto por quatro tiros disparados por desconhecidos”, disse a polícia, que em seu primeiro relatório também indicou que alguns assaltos à mão armada ocorreram na área da matança. Fathallah era o comandante do Basij estacionado na Mesquita Imam al-Sajjad no distrito de Mokhtari.

O assassinato de Fathallah ocorreu no terceiro aniversário da morte do general iraniano Qassem SoleimaniO que aconteceu no aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro de 2020. Soleimani, causado por um ataque de drones dos EUA, era o comandante da chamada Brigada Quds, unidade da Guarda Revolucionária responsável por espalhar a ideologia Khomeinista fora do Iraque. República Islâmica.