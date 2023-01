Ucrânia – Rússia, Boletim de Guerra Hoje, 5 de janeiro

Para proteger a Rússia. É o lema cunhado por Vladimir Putin nestas horas para decorar Rahil Fragata Almirante Gorshkov Para missão nos oceanos Atlântico, Índico e Mediterrâneo. “Proteger a Rússia” já soa ameaçador por si só, sem mencionar que na verdade esconde um sistema para isso Mísseis hipersônicos de zircão Ele está no avião Navio de guerra Destinado também a navegar pelos mares distantes de Moscou e próximos ao Ocidente. Os exercícios no Mediterrâneo incluirão o treinamento da tripulação para implantar armas hipersônicas e mísseis de cruzeiro de longo alcance. No manual de instruções dos mísseis Zirkon, entre as notas, também consta que são 9 vezes mais rápidos que o som e que são os primeiros porta-aviões hipersônicos operacionais em todo o mundo.

Enquanto Putin se dedica a novas rotas transoceânicas, os aliados da Ucrânia preferem não deixar o arsenal de Kyiv sem tripulação, dada a situação no terreno. E aqui está o presidente francês Emmanuel Macron anuncia a Zelensky a entrega de “tanques leves de combate”. AMX-10 RC », veículos blindados de reconhecimento que escoltam unidades de cavalaria francesa desde 1981, e recentemente vendidos para Marrocos e Catar. Esta é a primeira vez que as Forças Armadas ucranianas recebem tanques de design ocidental. não menos queAmérica Que Pronto com um novo pacote de ajuda militar Para Kiev, chegue nos próximos dias.

