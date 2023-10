A aceleração de Israel, tanques bombardeando Gaza, chuvas de ataques. “Mas não é um ataque terrestre.” – Notícias

Israel acelerou a sua operação em Gaza, anunciando que iria intensificar os seus ataques com tropas e tanques dentro da Faixa, embora nunca antes tivesse descolado um tal número de aeronaves para lançar ataques na Faixa Palestiniana. Um anúncio do porta-voz militar foi imediatamente confirmado pela condenação do Hamas de “Uma tentativa israelense em grande escala de penetrar no setor com tanques do norte e do leste“A batalha está acontecendo ao redor do muro de separação.”

O movimento do exército é julgado Uma introdução concreta à entrada em massa Dentro de Gaza, que nas últimas horas já testemunhou uma intensificação massiva de ataques no norte da Faixa Palestina. O porta-voz militar Daniel Hagari disse: “As forças terrestres do exército israelense estão expandindo seus ataques dentro da Faixa de Gaza esta noite, além dos ataques aéreos”. Então renove Um apelo à população palestina para evacuar Rumo ao sul da Faixa para evitar o envolvimento nos combates, que já levaram ao corte das comunicações em Gaza e à interrupção da Internet. Condena também a liderança do Hamas escondida sob o principal hospital da Cidade de Gaza.

Ficou claro para o exército que a estratégia do exército havia mudado dias atrás Dois novos ataques Foi cometido ontem à noite dentro do setor. A primeira foi na área de Shujaiya, um subúrbio de Gaza, onde tanques e forças terrestres atacaram posições do Hamas. A segunda é a “Flotilla 13”, uma unidade naval israelense que desembarcou no sul da Faixa de Gaza para destruir os terroristas da facção. Locais palestinos, especialmente a base dos “homens-rãs” do Hamas. No final, as forças de ocupação regressaram às suas bases e cruzaram novamente a fronteira.

Israel também lançou Atenção, provavelmente se refere ao Líbano De onde continuam os lançamentos e para a Síria: o exército “prepara-se para se defender em todas as frentes e as forças na fronteira norte também estão em alerta máximo”. Existe um perigo real de que a faísca da guerra em Gaza acenda não só a frente norte, mas também inimigos geograficamente mais distantes, especialmente estes. Na região do Mar Vermelho.

Na verdade, Israel anunciou que tinha frustrado uma “ameaça aérea” vinda daquela região. Há um bom número de analistas militares que indicaram que a fonte da ameaça são os Houthis no Iémen, os aliados de Teerão ou um navio iraniano localizado ao largo da costa da região. “Após a identificação na região do Mar Vermelho – explicou o exército – a Força Aérea interceptou alvos inimigos naquela região”.

De acordo com o Cairo News Channel, a cidade de Taba, no Egito, foi bombardeada, resultando em alguns feridos. O centro faz fronteira com Eilat, a ponta extrema de Israel no Mar Vermelho. Para os militares, o alvo inimigo interceptado foi um drone que caiu na cidade portuária egípcia. Além disso, no passado dia 19 de Outubro, um destróier abateu “três mísseis de cruzeiro de ataque ao solo e vários drones” lançados pelos rebeldes Houthi e dirigidos “possivelmente contra alvos em Israel” no Mar Vermelho. Este é o cenário que ele também testemunhou Aviões militares dos EUA, sob ordens do presidente Joe Biden, estão atacando grupos armados apoiados pelo Irã na Síria Que atingiu as forças americanas no país e no Iraque após o ataque de 7 de outubro. No estado de alerta máximo em todas as frentes indicado pelo exército israelita, espera-se certamente que as áreas inimigas que rodeiam o Estado judeu se tornem activas.

O aumento das incursões em Gaza foi anunciado anteriormente Tiro intenso Em direção ao sul e centro de Israel, especialmente Tel Aviv. Em rápida sucessão, as sirenes soaram duas vezes. Um apartamento em um dos prédios ao sul da cidade foi atingido por um míssil, ferindo 3 pessoas.

Na Faixa de Gaza – onde cerca de 10 camiões de ajuda e uma equipa médica chegaram da passagem de Rafah com o Egipto numa situação humanitária trágica – As mortes subiram para 7.326 Com cerca de 19.000 feridos. O mistério dos 229 reféns israelenses permanece Nas mãos do Hamas em Gaza: Há dias que se fala em progresso nas negociações entre as duas partes, mediadas pelo Egipto e pelo Qatar. Mas neste momento não existe um ponto de viragem decisivo.

