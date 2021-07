Dois mortos, três desaparecidos, dezesseis feridos

Uma tragédia após a outra. Número de danos e mortalidade da desastrosa enchente de 15 de julho, que ainda não foi concluída. Um novo desastre atinge a Renânia do Norte-Vestfália: explosão em uma estação de tratamento de resíduos em LeverkusenEm um dos maiores parques químicos da Europa, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo 31, incluindo 5 gravemente feridos, enquanto procurava desesperadamente por alguns funcionários desaparecidos no local. Mas o equilíbrio, incluindo o equilíbrio ecológico, pode piorar quando a nuvem tóxica que se estendeu por mais de sessenta quilômetros até Dortmund for esclarecida. Com o risco de que as autoridades fizessem um apelo a todos os moradores: “Não saiam de casa, fechem as portas e janelas”.

Dois mortos e três desaparecidos

O prefeito Uwe Richrath fala de um “dia negro para os cidadãos de Leverkusen”, tão negro quanto a coluna de fumaça que os aterrorizou a partir das 9h40, quando uma poderosa explosão quebrou o silêncio. Forte o suficiente para ser sentido pela estação de serviço geológico e sísmico Hespertal, 40 quilômetros ao norte de Leverkusen. O fogo só foi apagado após várias horas, por volta da hora do almoço. Estava espalhado em três tanques cheios com 200-300 metros cúbicos de “solvente orgânico”, explicou o diretor-gerente da empresa que administra a área “Chempark”, Lars Friedrich de Krenta.

Um grande contingente de bombeiros, policiais e equipes de resgate chegou ao local imediatamente, informou a coletiva de imprensa. O medo era de fato que as chamas voltassem a se espalhar graças ao vento, provocando novas explosões e agravando a situação. Desde a manhã, o aplicativo de alerta da proteção civil “Nina” divulgou a campainha de alarme do “perigo extremo” de gases tóxicos circulando no ar entre os moradores da área por meio de telefones celulares. Os residentes foram solicitados a se confinarem em suas casas, fechar portas e janelas e lavar bem as frutas e vegetais colhidos nos jardins. Os parques e playgrounds da cidade foram fechados “por precaução”, disse o prefeito da cidade a 20 quilômetros de Colônia.

#quebrado: Os serviços de emergência respondem a uma grande explosão em uma fábrica de produtos químicos em Leverkusen, Alemanhapic.twitter.com/4cILPlciQ8 – IEN (BreakingIEN) 27 de julho de 2021

Com o passar das horas, as autoridades continuaram a falar em “perigo”, mas abandonaram o adjetivo “extremo”, pelo que as três autoestradas também foram fechadas ao trânsito (A1, A3 e A5). No entanto, ainda não está claro o que exatamente o material é emitido pelo fogo e o ar está sendo medido, disse o diretor da Currenta. “No momento, não temos uma análise precisa da nuvem e é por isso que ainda não aumentamos o nível de alerta”, disse Friedrich. De acordo com informações da Agência Estadual de Meio Ambiente (Lanuv), só será possível fazer a avaliação da presença de substâncias relacionadas na precipitação após o incêndio apenas no final de semana.

Além de ser um desastre ambiental, a explosão se configura cada vez mais como um trágico acidente de trabalho. O diretor da Currenta disse que os funcionários da área, entre a estação de tratamento de resíduos perigosos, aterro e a estação de tratamento de esgoto, têm entre 50 e 60 anos na época do surto, como acontece todos os dias. Dos 31 feridos, 5 estão atualmente em tratamento intensivo e um deles sucumbe a queimaduras graves. Ainda não há hipóteses sobre a origem da explosão. Para o presidente da Renânia do Norte-Vestfália e o candidato à chancelaria da CDU-Csu, Armin Laschet, este evento é uma nova chave na roda de uma campanha eleitoral que se revelou mais intimidante do que nunca. O presidente da União Democrata Cristã expressou suas condolências às famílias afetadas pela explosão e agradeceu aos socorristas “que, por meio de sua corajosa missão, evitaram o pior”. Mas a controvérsia se esconde.