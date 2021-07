Concurso Bim: ganhei uma bicicleta elétrica … sem bateria

Estou a participar no 12º Concurso de Filmagem de Vídeo organizado pela Federação dos Municípios do Vale de Aosta BIM e, com prazer, o meu vídeo é apreciado e ganhei o concurso ao ganhar o primeiro prémio: uma bicicleta eléctrica.

Para receber o pacote, moro em um pequeno alojamento no centro e não tenho meio de transporte adequado, fico aguardando a disponibilidade dos meus pais. Por um problema de COVID, o grande pacote fica trancado na garagem, e depois de apenas alguns dias, posso ir para a mina para coletar.

Cada moto é boa, bonita, um estilo único, mas …. oibo ‘o principal é a bateria!

Escrevo imediatamente para a secretaria do BIM e depois de vários dias eles me desculpam, dizendo que vão trabalhar em uma solução … então, silêncio total!

Eu reescrevo, eles respondem depois de muito tempo dizendo que não podem me ajudar, já passou muito tempo que a data de entrega e eles não entendem porque eu não me inscrevi imediatamente (!!), talvez até dando a entender que estou um mercado negro para baterias de bicicletas!

Lamento não querer, uma vez apreciado o meu compromisso, renunciar ao devido orçamento, mas mesmo decidindo comprar a bateria, não a encontrará em parte alguma do mercado.

Ele ameaçou devolver o prêmio e ficou pasmo, desta vez, recebo uma resposta de imediato com horários e dias para devolver.

Devolva a bicicleta … Nenhuma palavra, nem mesmo um pedido de desculpas …… Resumo: Prêmio BIM 2020 …. NÃO RECEBIDO !!! Oh, que vergonha……..

Andrea Vogner