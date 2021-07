Para muitas pessoas, beber um bom café no vapor é um ritual irresistível. Existem até aqueles que não conseguem começar o dia sem, e que encontram todas as desculpas possíveis para beber um.

Nós, italianos, em particular, somos verdadeiros amantes do café. Amamos tanto que milhares de pessoas já decidiram comprar uma cafeteira.

Desta forma, é mais fácil preparar o café expresso do bar diretamente na sua própria cozinha. No entanto, existem informações que é importante saber porque nem sequer foram mencionadas nos anúncios. No entanto, é básico. Vamos descobrir juntos.

Quem toma café na máquina deve saber exatamente isso que poucos falam

Se, enquanto tomam nosso café, às vezes notam um gosto estranho, quase queimado, ou pouco cremoso, há apenas um motivo. Não fizemos descalcificação.

A base para um bom resultado

Esta é uma etapa essencial para salvar a vida de nossa máquina de café. Muitas pessoas ficam preguiçosas e adiam essa etapa, danificando seus dispositivos. Na verdade, se pularmos esse processo, a máquina ficará cheia de cal, resíduos de café eTroca Pela bebida, será lento e problemático.

O procedimento de descalcificação demora apenas 5 minutos e um produto de descalcificação específico é suficiente.

Um copo não é igual ao outro

A seleção da taça também é essencial para um bom resultado final. Podemos nos surpreender ao descobrir que as cerâmicas dissipam o calor mais rápido do que outros materiais. O resultado é que nosso café ficará morno em menos tempo, o que é desagradável para os verdadeiros amantes do café. É por isso que quem bebe café na máquina deve saber exatamente isso que poucos falam. É preferível usar outros tipos de canecas, como as de vidro térmico, que manterão a temperatura do produto constante.

