Lady Diana, abrindo a estátua com William e Harry- Corriere.it

Harry chegou apenas 15 minutos antes do início da festa. Em seguida, os dois irmãos caminharam de mãos dadas, Kensington Park Street renovada especialmente para seu aniversário e juntos Eles removeram o pano verde que cobria a estátua de Diana, uma atriz abraçando um menino e uma menina: ela era a “Princesa do Povo”. Foi solicitado por William e Harry em 2017, na esperança de inspirar os visitantes do famoso palácio onde a Princesa de Gales viveu “a refletir sobre sua vida e legado”.





círculo de sombra

Mas 2017 parece que foi há muito tempo: naquela época, os dois irmãos eram muito próximos, moravam em duas alas diferentes no Palácio de Kensington e compartilhavam compromissos e boas causas. Harry tinha acabado de começar a namorar uma atriz americana chamada Meghan Markle.

Então tudo aconteceu: Harry e Meghan se casaram, dentro de um ano deixaram Londres, a família real com uma despedida emocionante e inesperada e construíram suas vidas com dois filhos nos Estados Unidos.

Mas da Califórnia eles continuaram fazendo isso Lançamento pesado de lateral Contra a família real por meio de entrevistas, podcasts e depoimentos.





Assim, o que era para ser uma festa grande e honesta acabou se tornando uma festa Um evento marcado como “Privado” Da cerimônia de corte em que os irmãos compareceram ao mínimo exigido no programa. Eles foram vistos conversando, mas demorou alguns minutos. Eles têm poucos amigos íntimos: o irmão e duas irmãs da Sra. D. De acordo com o tablóide Correio diárioNo entanto, pode ter havido evidências de um degelo entre os dois irmãos: dois dias antes eles começariam a trocar mensagens em conversas após a grande vitória da Inglaterra sobre a Alemanha, e fontes próximas ao conde Spencer, irmão de Diana, asseguram que a memória de sua mãe vai juntá-los novamente.



Earl Spencer no meio entre Harry e William (AFP)

Aconteça o que acontecer entre os dois irmãos e entre suas famílias, Cambridge e Sussex, nada diminui o amor de grande parte dos britânicos por Diana e sua memória. Na verdade, desde as primeiras horas desta manhã, dezenas de partidários da Sra. D se posicionaram em frente aos portões do Palácio de Kensington, carregando retratos, flores e outros itens da inesquecível “Princesa do Povo”.