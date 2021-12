“Abra seu coração para Deus”

a Lady Medjugorje Também confie a mensagem de Natal em 25 de dezembro de 2021 a um dos seis videntes do site, Zhukov Kolo, que acaba de divulgar as palavras a rainha do céu (Sua tradução ainda não está finalizada.) Para trazê-los de volta completamente, o portão era “A Luz de Maria”. Isso é o que a Virgem disse.

Nossa Senhora de Mjugorge, 25 de novembro Mensagem / “Seja um Sinal do Céu na Terra”

“Queridos filhos, vocês estão convidados Filho do senhor. Se ao menos seus corações pudessem sentir o imenso amor que Deus tem por você, seus corações se curvariam a Ele e Lhe agradeceriam em cada momento de sua vida. Portanto, filhinhos, hoje, neste dia de graça, abram seus corações e orem ao Senhor pelo dom da fé, para que se tornem verdadeiramente dignos do nome dos filhos de Deus, que com coração puro dão graças e adoram . Seu Pai Celestial. Eu estou com você e te abençôo com as bênçãos de mamãe. ”. (Atualização de Alessandro Niedi)

Madonna MedGeorge, 25 de outubro Mensagem / “Filhos, que rezam, não tenham medo do futuro”

Madonna Medjugorje: Uma chamada à oração

Ainda não é hora para uma mensagem Lady Medjugorje, que ainda temos que esperar, mas em dezembro já foi lançado pelo visionário Ivan. Referimo-nos ao que aconteceu no dia 4 de dezembro, quando a Rainha da Paz falou sobre “as grandes provações de todos os que desejam seguir o caminho da paz”. Houve um apelo inevitável à oração, assim como um apelo à conversão longe do Filho de Jesus. “Meus queridos filhos, prestem atenção ao presente que Deus me permitiu estar com vocês.”

Nossa Senhora de Medjugorje, Mensagem de 25 de setembro de 2021 / “Siga o Caminho da Santidade”

Além disso, o Lady Medjugorje Ela explicou que traz paz, que deve ser guardada no coração e depois entregue aos outros. “Sua mãe reza por todos vocês e intercede junto ao filho por vocês. Obrigada, queridos filhos, porque até hoje vocês responderam ao meu chamado.” Então, hoje é esperado. (Adjetivo de Silvana Palazzo)

“Portadores da paz no mundo do conforto”

Ansioso para saber Nossa Senhora de Medjugorje e por isso Natal de 2021Podemos começar a pensar no último disponível, que é novembro. Na verdade, a Rainha da Paz fez um apelo aos seus filhos para “serem os portadores da paz e do amor neste mundo.” Um mundo através do qual Deus chama seus filhos para serem “oração, amor e expressão do céu”. Os corações não devem apenas estar cheios de alegria, mas também de fé em Deus, “para que vocês, filhinhos, tenham plena confiança em Sua santa vontade”.

Até a última mensagem Lady Medjugorje Ele se lembra de como foi sensível seu papel na intercessão entre Deus e os filhos: “O Altíssimo me envia entre vocês para exortá-los a ter esperança e a ser portadores de paz neste mundo conturbado”. É precisamente esta ansiedade que é acalmada pelo amor de Deus e pelas mensagens da Rainha da Paz. (adjetivo de Silvana Palazzo)

Um coração fechado é o maior obstáculo

Especialmente esperando por hoje mensagem A Rainha da Paz, ou seja, a Rainha da Paz Lady Medjugorje. É sempre, mas hoje, dia de Natal, enriquece-se de novos significados. Além disso, ele nunca perde uma oportunidade de nos lembrar da verdadeira fonte de nossa felicidade, da qual corremos o risco de sermos afastados por nossas distrações. Todas as suas mensagens são caracterizadas por seu desejo de transmitir-nos por meio de suas palavras o amor de Deus por seus filhos.

O maior obstáculo é o fechamento do coração, por isso a oração tem um papel importante e essencial, desde que a realizemos com diligência, mesmo quando temos a impressão de que não é audível. Mas a jornada da fé é longa e é caracterizada pelo grande amor de Deus por meio dela Lady Medjugorje Ainda hoje ele é um mediador com seu próprio mensagem de natal Eu esperava por todo o mundo nessas horas, esperando por um renascimento. (adjetivo de Silvana Palazzo)

Esperando a mensagem de Nossa Senhora MEDJUGORJE

É dia 25 do mês e como sempre esperado Medjugorje a Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz: Mas não é apenas um mês, dado que em todo o mundo Comemorando o natal Dessa criança, fruto das bênçãos de Maria no evangelho de Deus.

Atribuindo uma mensagem de Natal ao visionário nas próximas horas Maria pavlovic‘Gospa’ indicará o ‘caminho’ de conversão para o próximo ano, apelando, como sempre, à liberdade e à verdade para se juntar àquele destino que começou no mundo com a vinda do ‘unigênito’. Mas para os peregrinos fiéis em Medjugorje, o Natal é um “triatlo”: além do nascimento de Jesus e da mensagem “tradicional” a Maria, a sonhadora, 25 de dezembro é o dia da missão anual confiada ao Jakov KoloEle é um dos primeiros videntes a quem Theotokos apareceu no início dos anos 1980. Jakov recebeu sua última aparição diária em 12 de setembro de 1998 e, desde então, Madonna o informou sobre uma aparição pública no dia de Natal. Enquanto esperamos que chegue a mensagem dupla para este dia de celebração, aqui estão as palavras que Nossa Senhora usou em Uma aparência dupla e “misteriosa” para o Natal de 2020.

MEDJUGORJE, a letra dupla do Natal de 2020

uma Marja Pavlovic, ‘Gospa’ confiou uma missão Para proclamar a crença em um futuro melhor para o mundo Pelo que vimos na tragédia da pandemia daqueles últimos meses: “Crianças! Eu trago a você o menino Jesus que traz a paz, o passado, o presente e o futuro de sua vida. Filhinhos, não deixem que pereça a sua fé e esperança por um futuro melhor, porque foram escolhidos para ser testemunhas da esperança em todas as situações. É por isso que estou aqui com Jesus para abençoar você na sua paz. Obrigado por atender minha chamada“. em um Em vez disso, confiei a carta a Jakov, Nossa Senhora de Medjugorje mais uma vez pede para “desistir” do Sagrado Coração de Jesus para confiar na Verdade Única: “Meus queridos filhos, ainda hoje Jesus está aqui ao seu lado, mesmo quando vocês pensam que estão sozinhos e que não há mais luz em suas vidas, Ele está sempre perto de vocês e nunca longe de vocês e os deixou sozinho. A luz de seu nascimento ilumina este mundo e sua vida. Seu coração está sempre aberto para receber todo sofrimento, tentação, medo e necessidade.

Ele estende a mão para abraçá-lo como um pai e diz o quanto você é importante para ele, o quanto ele o ama e o quanto se preocupa com seus filhos. Meus queridos filhos, seus corações também estão abertos a Jesus? Você entregou completamente sua vida nas mãos dele? Você aceitou Jesus como seu Pai, a quem você sempre pode recorrer para encontrar conforto e tudo que você precisa para viver a verdadeira fé? Portanto, meus filhos, deixem o seu coração com Jesus e deixem que Ele governe a sua vida, porque só assim vocês aceitarão o presente e poderão enfrentar o mundo em que vivem hoje. Com Jesus, todo medo, sofrimento e dor desaparecem à medida que o seu coração aceita a Sua vontade e tudo o que entra na sua vida. Jesus lhe dará fé aceitando tudo e nada que possa afastá-lo Dele, pois Ele segura sua mão e não o deixa ir ou se perde em momentos difíceis porque se tornou o Senhor da sua vida. Eu te abençoo mãe benção».

