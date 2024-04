Na prisão após sua prisão na embaixada

Ex-vice-presidente do Equador jorge vidrofoi levado ao hospital após uma alegação tentativa de suicídio em prisão, de acordo com a mídia local. Relatos iniciais indicam a presença do político coma Depois de comer uma grande quantidade de… DrogasMas a notícia foi desmentida pelas autoridades sul-americanas, que confirmaram a sua entrada numa unidade de saúde, mas atribuíram-na à rejeição. Ele alimenta. Enquanto isso, o advogado de Glass culpou o governo do presidente Daniel Noboa pelas suas circunstâncias, depois que o ex-vice-presidente foi preso graças ao caso sensacional. interrupção Da polícia equatorianaEmbaixada do México.





Jorge Glass ia tentar suicídio em sua cela: como está o ex-vice-presidente do Equador

Denunciar imprudência em relação ao réu Tentar suicídio para jorge vidro O portal de informações Premesias estava localizado na cela, segundo fontes policiais.

Segundo relatos, Glass tentou suicídio bebendo uma grande quantidade de álcool Drogas AnsiolíticosA ponto de entrar em coma.





A notícia não foi confirmada posteriormente. festa de vidro, revolução CiudadâniaEle havia falado sobre a internação do vice-presidente no hospital militar em GuaiaquilSem contar que tentou suicídio, seu estado é estável.





Advogado de Glass preocupado

O advogado de defesa do antigo vice-presidente afirmou que “o governo de Daniel Noboa é responsável pelo estado de saúde” de Jorge Glass, alegando que este não foi informado do seu internamento e só tomou conhecimento dele incidentalmente.

Em sua declaração, ele disse:Advogado Andrés Villegas Pico Na verdade, queixou-se de não ter podido encontrar-se com o seu cliente quando este chegou à prisão, e só mais tarde soube pelo diretor da prisão que Jorge Glass tinha sido encontrado inconsciente na sua cela.

Talvez você possa estar interessado Daniel Noboa é o novo presidente do Equador, o mais jovem de todos os tempos: a história de um empresário rico

Biko então anunciou planos para tomar medidas legais. As autoridades confirmaram a internação de Glass no hospital na tarde de segunda-feira, 8 de abril, citando sua condição Recusa em comer Nas últimas 24 horas como possível motivo da deterioração do seu estado de saúde.





A Embaixada do México é invadida e Jorge Glass é preso

Jorge Glass foi preso na sexta-feira, 5 de abril, após uma dramática operação da polícia de Quito na Embaixada do México na capital, onde o ex-vice-presidente havia se refugiado político.

Após esta ação, o México boicotou Relações diplomata Com o Equador, enquanto a comunidade internacional condenou o incidente, considerando-o uma clara violação da Convenção de Viena.

Talvez você possa estar interessado Estado de emergência no Equador devido a tumultos e assassinatos: pelo menos 10 mortos, drogas e homens armados escapam na TV